Инвестициям улучшили климат

В Тюменской области на фоне текущей экономической ситуации в стране возросло число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2,2% и самозанятых на 23,2% за январь — сентябрь 2025 года. Положительную динамику стимулировали власти региона. Только за девять месяцев бизнес смог взять льготные займы на сумму более 511 млн руб., благодаря гарантийной поддержке получить кредиты более чем на 1,47 млрд руб. и 100 раз воспользоваться услугами по расширению связей с потенциальными зарубежными контрагентами. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область намерена укрепить позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, в котором с 2021 года входит в пятерку субъектов-лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области число субъектов МСП увеличилось на 1,7 тыс. за девять месяцев, количество самозанятых — более чем на 30 тыс.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области В Тюменской области число субъектов МСП увеличилось на 1,7 тыс. за девять месяцев, количество самозанятых — более чем на 30 тыс.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области увеличилось количество субъектов МСП с 76 421 до 78 159 и число самозанятых с 135 391 до 166 909 за первые девять месяцев 2025 года, несмотря на серьезные внешнеэкономические факторы, рассказали Guide в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона. По словам губернатора Александра Моора, положительную динамику стимулирует областная система поддержки бизнесменов, которая работает на всех этапах развития. Она включает в себя центр «Мой бизнес», оказывающий консультационную поддержку и проводящий деловые мероприятия, региональное Инвестиционное агентство, Фонд финансирования предпринимательства, Агентство инфраструктурного развития и другие.

Глава Тюменской области подчеркнул, что за время реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019–2024 годах число ИП и организаций в субъекте возросло почти на 10 тыс. «Мы организовали более 35 тыс. консультаций для представителей бизнеса во всех муниципальных округах региона. Выдали более 2,5 млрд руб. микрозаймов»,— сказал Александр Моор.

За девять месяцев 2025 года Гарантийный фонд регионального Инвестиционного агентства поспособствовал привлечению 68 субъектам МСП кредитов на 1,47 млрд руб. «Делаем все, чтобы слова “предпринимательство” и “несправедливость” не встречались в одном предложении. Снижение административного давления на бизнес и защита прав предпринимателей — приоритетная задача, над которой мы системно работаем вместе с деловым сообществом, контрольно-надзорными органами и прокуратурой. Это фундамент для привлечения инвестиций, роста экономики и повышения качества жизни»,— отметил губернатор.

Бизнес с человеческим лицом

Подход региона к развитию МСП отмечают на федеральном уровне. Тюменская область уверенно входит в группу лидеров рейтинга российских субъектов по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, в котором второй год подряд занимает седьмое место.

В 2025 году победительница проекта «Мама-предприниматель» Татьяна Козинова, воспитывающая трех детей, получила грант 100 тыс. руб. на открытие дела по изготовлению ростовых кукол, еще 150 тыс. руб. на создание кабинета песочной терапии предоставили победительнице другого потока проекта — Дарье Зыковой. В 2025 году Тюменская область стала одним из пилотных регионов по проведению образовательной программы «Серебряный старт» по развитию предпринимательских навыков у людей старшего возраста — по итогам презентации идей собственного бизнеса 150 тыс. руб. получила на реализацию проекта «Плетеная ива» Вера Ожогина.

В июне два представителя Тюменской области вошли в число 32 победителей всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Мой добрый бизнес» из всех 2,3 тыс. человек, которые подали заявки. Победу в номинации «Добрый малый» взяла выпускница «Школы социального предпринимателя» от центра «Мой бизнес», руководитель пансионата «Комфорт» для пожилых людей и инвалидов Ольга Черпакова, первое место в номинации «Добрая мама» заняла основатель центра «Мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Екатерина Давыдова. В 2022 году власти Тюменской области одобрили выделение Ольге Черпаковой гранта 500 тыс. руб. на переоборудование транспортного средства для перевозки маломобильных групп населения и предоставили в 2024 году поддержку Екатерине Давыдовой в размере 368 тыс. руб. на реализацию проекта томатис-терапии для ребят с ОВЗ.

Малому бизнесу расширили горизонты

С целью выхода продукции тюменских субъектов МСП и самозанятых за пределы региона власти создали Центр поддержки экспорта. За январь — сентябрь 2025 года он оказал бизнесменам 100 услуг по расширению деловых связей с потенциальными зарубежными контрагентами. Предпринимателям устроили встречи на территории Тюменской области с делегациями из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Китая, Таджикистана и организовали взаимные визиты в Казахстан и Беларусь.

«На безвозмездной основе для субъекта МСП реализованы услуги по регистрации юридического лица на территории иностранного государства, аффилированного по отношению к заявителю, включая открытие корпоративного расчетного счета в финансово-кредитной организации иностранного государства»,— пояснили в департаменте инвестполитики. В ведомстве добавили, что благодаря поддержке региона восемь предпринимателей открыли юридические лица за границей и два бизнесмена бесплатно получили в субаренду производственно-складские помещения в Узбекистане для реализации большего объема тюменской продукции за рубежом.

В результате Тюменская область вошла в число лидеров по количеству призовых мест среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) в окружном этапе всероссийской премии «Экспортер года», учрежденной правительством РФ. Лучшими среди экспортеров Урала и Западной Сибири в сфере готового продовольствия агропромышленного комплекса (АПК) стали компании «Омега» по изготовлению сухарей и печенья и производитель кондитерских изделий «Слада», в категории базовой продукции АПК — Заводоуковский маслозавод. Лидерами в номинации «Трейдер года» признали компании по оптовой торговле зерном, семенами и кормами «Союз» и бытовой мебелью «Айронэкс», в сфере услуг и в категории «Ответственный экспортер ESG»— компанию по санитарной обработке зданий «Дрим». Лучшей женщиной-экспортером стала Венера Старикова и ее предприятие «Омега» по производству мучных хлебобулочных изделий.

К делу добавили комфорт

Совокупность и системность мер властей Тюменской области по поддержке МСП позволяет региону ежегодно с 2021 года входить в пятерку субъектов — лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, опережая Челябинскую (пятое место) и Свердловскую (десятое место) области. «Это высокая позиция, мы в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Проделана большая работа, и это важное достижение в масштабах всей страны»,— подчеркнул губернатор Александр Моор.

Василий Алексеев