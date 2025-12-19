Строить без падений

Объемы ввода жилья в Тюменской области не снижаются, несмотря на сложную ситуацию на рынке — по итогам 2025 года ожидается ввод 2,65 млн кв. м. Одним из драйверов роста отрасли становится работа строительного кластера, созданного в регионе в 2024 году. Сейчас он объединяет 85 организаций с суммарной выручкой более 80 млрд руб. В перспективе, по оценке губернатора Александра Моора, возможно снижение показателей строительства, однако «катастрофического падения» ожидать не следует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области введут рекордные 2,65 млн кв. м жилья по итогам 2025 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области В Тюменской области введут рекордные 2,65 млн кв. м жилья по итогам 2025 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Несмотря на сложности в строительной сфере, в 2025 году в Тюменской области вновь побили рекорд по вводу жилья — по итогам года ожидается ввод 2,65 млн кв. м, тогда как по итогам 2024 года этот показатель был равен 2,6 млн кв. м. К 1 ноября в эксплуатацию ввели 2,121 млн кв. м.

Такой тренд наблюдался и в прошлые годы: с 2019 по 2024 год ввод жилья в Тюменской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» составил более 12 млн кв. м. Регион отметил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин как одну из 11 территорий, внесших наибольший вклад в жилищное строительство страны. В частности, по итогам 2024 года столица области — Тюмень — вошла в пятерку лидеров российских городов по общему объему строительства с показателем в 1,456 млн кв. м.

В частности, Тюменская область уже достигла целей национального проекта, рассчитанных до 2030 года, по вводу жилья на душу населения — показатель составил не менее 1,61 кв. м на человека. Как отметил глава Тюменской области Александр Моор, в стадии строительства находится еще более 4 млн кв. м жилья, то есть более 300 многоквартирных домов.

В регионе реализуются крупные строительные проекты. Один из них — возведение гостиницы Межуниверситетского кампуса в Тюмени на 120 человек, которую планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. В октябре на государственную экспертизу направили проект второго этапа строительства, в рамках которого возведут девять объектов. На площадке уже начаты подготовительные работы — прокладка дорог и сетей, разбивка осей зданий, сооружение временных проездов, закупка строительных материалов. Построенные объекты введут в эксплуатацию в 2028 году.

В качестве отдельного приоритета региона в ходе августовской пресс-конференции Александр Моор выделил вопрос о недопущении появления новых обманутых дольщиков — сейчас в регионе в сфере строительства многоквартирных домов нет такой проблемы, подчеркнул он. Еще одна задача — обеспечение инфраструктурой нового жилья. «Возведение школ, детских садов, медицинских учреждений. Особенно в тех районах, где идет активная застройка. Вместе с компаниями договорились найти механизмы сбалансированного развития населенных пунктов»,— отметил губернатор.

Кластерная экономика

Строительно-индустриальный кластер в Тюменской области создали в 2024 году при поддержке регионального правительства. В 2024 году в бизнес-экосистему вошли 60 организаций из пяти субъектов России с выручкой более 44 млрд руб., а к декабрю 2025 года их число увеличилось до 97 организаций из восьми регионов страны с суммарной выручкой более 80 млрд руб.

«Внутри кластера сложился набор инструментов поддержки, которые позволяют в сжатые сроки решить целый спектр задач: от внедрения новых форм поддержания спроса на недвижимость до реализации инвестиционных проектов в промышленности. В первую очередь это система выстраивания вертикальных кооперационных цепочек, от заказчика к поставщику, и горизонтальных — между участниками кластера»,— пояснили в правительстве региона.

Бизнес-экосистема отрабатывает доступ к заказу, сообщает актуальные тренды в строительстве, изучает отраслевые риски и способы их преодоления, осваивает выход на новые рынки сбыта, обеспечивает финансовую и экспертную поддержку, расширяет кадровый потенциал.

Основные задачи кластера — реализация новых инвестиционных проектов и привлечение федеральных средств государственной поддержки на развитие тюменских предприятий. Еще одно преимущество бизнес-экосистемы — решение кадровых проблем и обеспечение участников кластера квалифицированными работниками. За декабрь 2024 года на работу в компаниях привлекли 32 человека, члены кластера участвуют в днях выпускника высших учебных заведений, которые позволяют выстроить контакт с работодателями.

«Кластер прирастает новыми участниками и партнерами, которые используют разработанные нами инструменты для масштабирования, продвижения и выхода на новые рынки сбыта, включая зарубежные. Консолидированный отраслевой заказ, который аккумулируется в кластере, создает задел для реализации новых инвестиционных проектов»,— отметила генеральный директор ассоциации «Строительно-индустриальный кластер» Юлия Ахметова на форуме 100+ TechnoBuild.

На данный момент в рамках кластера реализовано 11 инвестиционных проектов на общую сумму 7,146 млрд руб. Участники кластера сформировали семь заявок на льготное финансирование федеральных институтов развития общей суммой 3,733 млрд руб. В результате в сентябре 2025 года уже был получен один льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) по проекту Ишимского механического завода по организации производства больших зубчатых колес для электровозов, остальные заявки находятся в стадии рассмотрения.

Дополнительное направление работы кластера связано с выходом на внешние рынки и со стимулированием сбыта и продвижения продукции тюменских предприятий. За время работы компаниям бизнес-экосистемы удалось заключить 110 контрактов на общую сумму 1,473 млрд руб. Работу кластера уже высоко оценили на федеральном уровне — в 2025 году Тюменская область поднялась по ряду показателей, оцениваемых в рамках рейтинга российских субъектов по эффективности реализации промышленной политики. Также территория стабильно входит в топ регионов в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

С видом на будущее

Александр Моор, оценивая в рамках пресс-конференции перспективы строительной отрасли Тюменской области, отметил, что, несмотря на снижение некоторых показателей, в ближайшее время не стоит ждать «катастрофического падения». Глава региона отметил, что за счет снижения ставки Центробанка РФ может вырасти спрос на жилье, поскольку у потенциальных заемщиков может быть уверенность в том, что в дальнейшем ставки по кредитам будут снижаться.

Еще одним фактором спроса, по его словам, являются сбережения на счетах граждан, поскольку многие в период высокой ставки воспользовались программами долгосрочных вкладов. По прогнозу Александра Моора, со снижением показателя часть средств с банковских счетов может «перетечь» в рынок недвижимости, что также станет фактором роста рынка.

«Какое-то снижение возможно в 2026 и 2027 годах. Но у нас много заделов — 4,1 млн кв. м в строительстве. И здесь важно сбалансировать, потому что если вдруг мы допустим большое снижение ввода жилья, скажем, в 2027 году, то это приведет к дефициту, а дефицит всегда приводит только к одному — к резкому росту стоимости»,— подчеркнул губернатор.

Анна Капустина