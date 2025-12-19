На полях TNF

Ежегодный промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени в 2025 собрал 15 тыс. человек, став одним из самых значимых событий страны в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В ходе форума представили новое производство ГК «ТОФС», заключили соглашения о сотрудничестве компании «Газпром нефть», Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Роскачество и другие. Среди основных приоритетов, заявленных на форуме, — развитие технологического суверенитета, импортозамещение и импортоопережение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР ОБЪЕДиНИЛ 211 УЧАСТНИКОВ ИЗ 26 РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР ОБЪЕДиНИЛ 211 УЧАСТНИКОВ ИЗ 26 РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Форум TNF состоялся в Тюмени уже в десятый раз. Количество его участников увеличилось в три раза за последние пять лет: в 2025 году форум привлек более 15 тыс. человек. В мероприятии участвовало около 1,5 тыс. компаний из 67 регионов России и три международные официальные делегации: из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана и Беларуси.

Сейчас форум TNF развивается по четырем тематическим трекам: человеческий капитал и кадры, новые технологии, цифра в ТЭК и стратегические вопросы, определяющие модели взаимодействия ключевых игроков отрасли. Фактически они объединяют все актуальные направления для развития ТЭК.

«Для себя мы четко сформулировали понимание, что достижение технологической устойчивости и лидерства — это наша общая задача. Тюменская область всегда открыта к диалогу, мы уже прошли немалый путь в качестве становления региона как технологического и интеграционного хаба. Мы готовы делиться наработками и дальше включаться в выполнение важных для России и дружественных стран задач»,— отметил губернатор Александр Моор в ходе пленарной сессии TNF.

Важной частью форума каждый год становятся заключенные соглашения, в том числе между представителями бизнеса и власти. В рамках TNF-2025 прошло более 200 B2B-встреч и подписано более 50 соглашений, которые закладывают основу технологического развития сферы ТЭК.

Вперед рука об руку

Среди наиболее значимых — договоренности ассоциации «Нефтегазовый кластер» и компании «Газпром нефть», подразумевающие сотрудничество в сфере создания перспективных решений для поиска и добычи углеводородов. Ассоциация включает в себя российские организации, которые занимаются научными исследованиями, подготовкой кадров, разработкой оборудования для сферы ТЭК.

На полях форума заключено соглашение между ГК «ТОФС» и ТИУ. Договоренности предусматривают запуск сетевых образовательных программ для студентов университета, а также Многопрофильного колледжа при ТИУ по программе «Профессионалитет». Студенты получат доступ к современным технологиям нефтесервиса, что позволит пройти качественную практическую подготовку и обучиться наиболее востребованным в ТЭК навыкам.

Роскачество и «Единый оператор испытаний» в рамках форума TNF договорились о стратегическом сотрудничестве. Планируется, что мощности ведомства будут использовать для отраслевых испытаний и в рамках работы технических комитетов Минпромторга РФ. Также «Единый оператор испытаний» будет участвовать в проекте по обеспечению потребностей профильных клиентов в аудитах.

Другие соглашения — о сотрудничестве в области расширения и локализации производств, реализации кадрового потенциала, испытания технологий и внедрения на действующих производствах.

Новое и свое

Важной частью мероприятия традиционно стала демонстрация разработок и обмен передовым опытом в сфере ТЭК, в том числе в области технологий импортозамещения и импортоопережения. В выставке TNF EXPO приняли участие более 120 экспонентов, включая представителей Китая, Ирана и Беларуси.

Особое внимание привлекли российские импортозамещающие разработки. «Роснефть» представила проект «РН-Предикс», который работает на базе искусственного интеллекта. Платформу для сбора промышленных данных уже внедрили на пяти предприятиях компании. Помимо этого, представлен модуль «РН-Видеоаналитика», который помогает контролировать соблюдение требований безопасности работниками на объектах. Генеральный партнер TNF ГК «ТОФС» представил свои разработки: роторную управляемую систему, секцию электроцентробежного насоса, адаптивное долото и эксцентричный калибратор и другие.

В рамках TNF в 2025 году с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова открыли новый завод ГК «ТОФС» на 150 рабочих мест. Соглашение о строительстве площадки было подписано тоже в рамках TNF в 2023 году. Инвестиции в проект превысили 7 млрд руб. «Завод начинает работу в составе регионального нефтегазового кластера и будет производить оборудование для этой отрасли — импортозамещение в чистом виде»,— подчеркнул Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИБУР за 30 лет с момента своего создания стал флагманом российской нефтехимии

Фото: Предоставлено Информационным центром правительства Тюменской области СИБУР за 30 лет с момента своего создания стал флагманом российской нефтехимии

Фото: Предоставлено Информационным центром правительства Тюменской области

По словам Антона Алиханова, расширение производственных мощностей за счет ввода в эксплуатацию новых площадок ведет к упрочению лидирующих позиций отечественного машиностроения для нефтегазового сектора и активному переходу энергетического комплекса страны на оборудование российского производства. Благодаря созданию этих и других аналогичных производственных объектов на территории государства будет обеспечен последовательный рост уровня технологической независимости ТЭК, подчеркнул министр. Это должно позволить достигнуть целевого показателя в 90%, установленного в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

О технологическом лидерстве и необходимости развития переработки современных синтетических материалов на TNF говорил и председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов. Он подчеркнул, что компания ежегодно перерабатывает десятки млрд кубов попутного нефтяного газа и другого сырья, и предупредил, что при отсутствии развитой переработки полимеры будут возвращаться в страну в составе импортных товаров. Михаил Карисалов добавил, что СИБУР наращивает инвестиции в науку и технологии: за последние полтора года компания создала более 30 принципиально новых продуктов и 300 комплексных решений для медицины, автопрома и строительства. На «ЗапСибНефтехиме» работает научный центр пилотирования технологий, который ускоряет разработку новых продуктов до 10 раз и тем самым участвует в технологической независимости.

Сегодня в Тобольске продолжается строительство еще одного полимерного производства «ЗапСибНефтехима», где будут выпускаться новые марки полипропилена под запросы отраслей. Объемы строительства проекта ДГП-2 выполнены более чем на 70%.

В 2025 году СИБУР отпраздновал 30-летие компании. Как отметил Александр Моор, за время работы организация в результате динамичного развития стала флагманом российской нефтехимии.

«Благодаря реализации амбициозных проектов, в том числе на территории Тюменской области, компания вошла в число мировых лидеров отрасли. На протяжении всей своей истории СИБУР занимается разработкой и внедрением инновационных технологических решений. Компания вносит весомый вклад в подготовку инженерных кадров и специалистов рабочих профессий. Это очень ценные инвестиции в будущее Тюменской области и всей страны»,— подчеркнул губернатор.

Все в одном кластере

Сфера ТЭК в Тюменской области развивается в рамках кластерной экономики. Межрегиональный нефтегазовый кластер действует на территории субъекта с 2021 года и спустя четыре года насчитывает 211 участников из 26 регионов России. Только в первые шесть месяцев 2025-го их число возросло на 12 компаний, включая три тюменских. В производственную цепочку включены семь организаций — дочерних предприятий ПАО «Газпром нефть». Для компаний участие в кластере открывает доступ к федеральным мерам поддержки, в Тюменской области — к «промышленному кешбэку».

Компании — участники кластера ежегодно запускают более 100 технологических проектов, которые позволяют преодолевать ключевые вызовы, актуальные для отрасли. В частности, благодаря такому взаимодействию группа компаний «СибБурМаш» разработала и внедрила на объектах заказчика металлокордовую пакерную систему. Инженеры группы компаний «Полипластик» успешно создали передовую технологию изготовления гибких полимерных армированных труб. На поставку данной продукции уже заключен официальный договор с заказчиком. Параллельно с этим компания «Неомаш» выполнила разработку специализированной PVT-установки для проведения исследований пластовых флюидов, которая была создана по заказу компании «Новатэк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран TNF собрал 15 тыс. участников, 1,5 тыс. компаний из 67 регионов России и делегации из ОАЭ, Казахстана, Беларуси в 2025 году

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области TNF собрал 15 тыс. участников, 1,5 тыс. компаний из 67 регионов России и делегации из ОАЭ, Казахстана, Беларуси в 2025 году

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В 2024–2025 годах участники кластера инициировали более десяти инвестиционных проектов, подразумевающих как локализацию новых производственных и сервисных объектов, так и расширение уже действующих. Общий объем инвестиций превысил 10 млрд руб., было создано 250 рабочих мест. В числе проектов — строительство завода «ТОФС», локализация производственно-сервиснойорганизации «ГТС», расширение производственных мощностей компаний «ЭТС», «Неомаш», «Обтэк» и других.

В рамках кластерного сотрудничества действуют три договора с заказчиками по модели «технологического брокера»: «Газпромнефть — НТЦ», «НОВАТЭК — НТЦ» и «Техактив». Такая модель позволяет выводить разработки на опытно-производственные испытания в два-три раза быстрее рыночных сроков, внедрять и тиражировать их.

В планах кластера — создание новых рынков. Бизнес-экосистема инициировала и внедрила арендную модель вахтовых мобильных жилых комплексов, что помогло решить проблему партнера ПАО «Газпром нефть»: снизить капитальные затраты на инвестиционной стадии разработки месторождения и повысить качество условий проживания для вахтовиков. По итогу включения нового подхода тюменскими предприятиями заключены договоры более чем на 1,5 млрд руб.

Анна Капустина