На полях TNF
Как прошел главный форум сферы ТЭК в Тюмени
Ежегодный промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени в 2025 собрал 15 тыс. человек, став одним из самых значимых событий страны в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В ходе форума представили новое производство ГК «ТОФС», заключили соглашения о сотрудничестве компании «Газпром нефть», Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Роскачество и другие. Среди основных приоритетов, заявленных на форуме, — развитие технологического суверенитета, импортозамещение и импортоопережение.
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР ОБЪЕДиНИЛ 211 УЧАСТНИКОВ ИЗ 26 РЕГИОНОВ СТРАНЫ
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Форум TNF состоялся в Тюмени уже в десятый раз. Количество его участников увеличилось в три раза за последние пять лет: в 2025 году форум привлек более 15 тыс. человек. В мероприятии участвовало около 1,5 тыс. компаний из 67 регионов России и три международные официальные делегации: из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана и Беларуси.
Сейчас форум TNF развивается по четырем тематическим трекам: человеческий капитал и кадры, новые технологии, цифра в ТЭК и стратегические вопросы, определяющие модели взаимодействия ключевых игроков отрасли. Фактически они объединяют все актуальные направления для развития ТЭК.
«Для себя мы четко сформулировали понимание, что достижение технологической устойчивости и лидерства — это наша общая задача. Тюменская область всегда открыта к диалогу, мы уже прошли немалый путь в качестве становления региона как технологического и интеграционного хаба. Мы готовы делиться наработками и дальше включаться в выполнение важных для России и дружественных стран задач»,— отметил губернатор Александр Моор в ходе пленарной сессии TNF.
Важной частью форума каждый год становятся заключенные соглашения, в том числе между представителями бизнеса и власти. В рамках TNF-2025 прошло более 200 B2B-встреч и подписано более 50 соглашений, которые закладывают основу технологического развития сферы ТЭК.
Вперед рука об руку
Среди наиболее значимых — договоренности ассоциации «Нефтегазовый кластер» и компании «Газпром нефть», подразумевающие сотрудничество в сфере создания перспективных решений для поиска и добычи углеводородов. Ассоциация включает в себя российские организации, которые занимаются научными исследованиями, подготовкой кадров, разработкой оборудования для сферы ТЭК.
На полях форума заключено соглашение между ГК «ТОФС» и ТИУ. Договоренности предусматривают запуск сетевых образовательных программ для студентов университета, а также Многопрофильного колледжа при ТИУ по программе «Профессионалитет». Студенты получат доступ к современным технологиям нефтесервиса, что позволит пройти качественную практическую подготовку и обучиться наиболее востребованным в ТЭК навыкам.
Роскачество и «Единый оператор испытаний» в рамках форума TNF договорились о стратегическом сотрудничестве. Планируется, что мощности ведомства будут использовать для отраслевых испытаний и в рамках работы технических комитетов Минпромторга РФ. Также «Единый оператор испытаний» будет участвовать в проекте по обеспечению потребностей профильных клиентов в аудитах.
Другие соглашения — о сотрудничестве в области расширения и локализации производств, реализации кадрового потенциала, испытания технологий и внедрения на действующих производствах.
Новое и свое
Важной частью мероприятия традиционно стала демонстрация разработок и обмен передовым опытом в сфере ТЭК, в том числе в области технологий импортозамещения и импортоопережения. В выставке TNF EXPO приняли участие более 120 экспонентов, включая представителей Китая, Ирана и Беларуси.
Особое внимание привлекли российские импортозамещающие разработки. «Роснефть» представила проект «РН-Предикс», который работает на базе искусственного интеллекта. Платформу для сбора промышленных данных уже внедрили на пяти предприятиях компании. Помимо этого, представлен модуль «РН-Видеоаналитика», который помогает контролировать соблюдение требований безопасности работниками на объектах. Генеральный партнер TNF ГК «ТОФС» представил свои разработки: роторную управляемую систему, секцию электроцентробежного насоса, адаптивное долото и эксцентричный калибратор и другие.
В рамках TNF в 2025 году с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова открыли новый завод ГК «ТОФС» на 150 рабочих мест. Соглашение о строительстве площадки было подписано тоже в рамках TNF в 2023 году. Инвестиции в проект превысили 7 млрд руб. «Завод начинает работу в составе регионального нефтегазового кластера и будет производить оборудование для этой отрасли — импортозамещение в чистом виде»,— подчеркнул Александр Моор.
СИБУР за 30 лет с момента своего создания стал флагманом российской нефтехимии
Фото: Предоставлено Информационным центром правительства Тюменской области
По словам Антона Алиханова, расширение производственных мощностей за счет ввода в эксплуатацию новых площадок ведет к упрочению лидирующих позиций отечественного машиностроения для нефтегазового сектора и активному переходу энергетического комплекса страны на оборудование российского производства. Благодаря созданию этих и других аналогичных производственных объектов на территории государства будет обеспечен последовательный рост уровня технологической независимости ТЭК, подчеркнул министр. Это должно позволить достигнуть целевого показателя в 90%, установленного в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».
О технологическом лидерстве и необходимости развития переработки современных синтетических материалов на TNF говорил и председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов. Он подчеркнул, что компания ежегодно перерабатывает десятки млрд кубов попутного нефтяного газа и другого сырья, и предупредил, что при отсутствии развитой переработки полимеры будут возвращаться в страну в составе импортных товаров. Михаил Карисалов добавил, что СИБУР наращивает инвестиции в науку и технологии: за последние полтора года компания создала более 30 принципиально новых продуктов и 300 комплексных решений для медицины, автопрома и строительства. На «ЗапСибНефтехиме» работает научный центр пилотирования технологий, который ускоряет разработку новых продуктов до 10 раз и тем самым участвует в технологической независимости.
Сегодня в Тобольске продолжается строительство еще одного полимерного производства «ЗапСибНефтехима», где будут выпускаться новые марки полипропилена под запросы отраслей. Объемы строительства проекта ДГП-2 выполнены более чем на 70%.
В 2025 году СИБУР отпраздновал 30-летие компании. Как отметил Александр Моор, за время работы организация в результате динамичного развития стала флагманом российской нефтехимии.
«Благодаря реализации амбициозных проектов, в том числе на территории Тюменской области, компания вошла в число мировых лидеров отрасли. На протяжении всей своей истории СИБУР занимается разработкой и внедрением инновационных технологических решений. Компания вносит весомый вклад в подготовку инженерных кадров и специалистов рабочих профессий. Это очень ценные инвестиции в будущее Тюменской области и всей страны»,— подчеркнул губернатор.
Все в одном кластере
Сфера ТЭК в Тюменской области развивается в рамках кластерной экономики. Межрегиональный нефтегазовый кластер действует на территории субъекта с 2021 года и спустя четыре года насчитывает 211 участников из 26 регионов России. Только в первые шесть месяцев 2025-го их число возросло на 12 компаний, включая три тюменских. В производственную цепочку включены семь организаций — дочерних предприятий ПАО «Газпром нефть». Для компаний участие в кластере открывает доступ к федеральным мерам поддержки, в Тюменской области — к «промышленному кешбэку».
Компании — участники кластера ежегодно запускают более 100 технологических проектов, которые позволяют преодолевать ключевые вызовы, актуальные для отрасли. В частности, благодаря такому взаимодействию группа компаний «СибБурМаш» разработала и внедрила на объектах заказчика металлокордовую пакерную систему. Инженеры группы компаний «Полипластик» успешно создали передовую технологию изготовления гибких полимерных армированных труб. На поставку данной продукции уже заключен официальный договор с заказчиком. Параллельно с этим компания «Неомаш» выполнила разработку специализированной PVT-установки для проведения исследований пластовых флюидов, которая была создана по заказу компании «Новатэк».
TNF собрал 15 тыс. участников, 1,5 тыс. компаний
из 67 регионов России и делегации из ОАЭ, Казахстана, Беларуси в 2025 году
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В 2024–2025 годах участники кластера инициировали более десяти инвестиционных проектов, подразумевающих как локализацию новых производственных и сервисных объектов, так и расширение уже действующих. Общий объем инвестиций превысил 10 млрд руб., было создано 250 рабочих мест. В числе проектов — строительство завода «ТОФС», локализация производственно-сервиснойорганизации «ГТС», расширение производственных мощностей компаний «ЭТС», «Неомаш», «Обтэк» и других.
В рамках кластерного сотрудничества действуют три договора с заказчиками по модели «технологического брокера»: «Газпромнефть — НТЦ», «НОВАТЭК — НТЦ» и «Техактив». Такая модель позволяет выводить разработки на опытно-производственные испытания в два-три раза быстрее рыночных сроков, внедрять и тиражировать их.
В планах кластера — создание новых рынков. Бизнес-экосистема инициировала и внедрила арендную модель вахтовых мобильных жилых комплексов, что помогло решить проблему партнера ПАО «Газпром нефть»: снизить капитальные затраты на инвестиционной стадии разработки месторождения и повысить качество условий проживания для вахтовиков. По итогу включения нового подхода тюменскими предприятиями заключены договоры более чем на 1,5 млрд руб.