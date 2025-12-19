Путин рассказал, что живет в президентской квартире в Кремле

Президент России Владимир Путин признался, что живет в квартире в Кремле. Она была обустроена еще при бывшем президенте Борисе Ельцине, который, по словам господина Путина, вряд ли там ночевал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть один раз ночевал. Я там живу сегодня. Это правда, так сложились обстоятельства»,— сказал господин Путин. Он рассказал, что после ремонта при господине Ельцине в интерьере кремлевской квартиры, кроме стульев, ничего не изменилось.

Владимир Путин отметил, что его в президентской квартире все устраивает. Уют в апартаментах для него создают люди: «Когда у меня там появляются мои близкие, тогда и уютно».