Путин рассказал, что живет в президентской квартире в Кремле

Президент России Владимир Путин признался, что живет в квартире в Кремле. Она была обустроена еще при бывшем президенте Борисе Ельцине, который, по словам господина Путина, вряд ли там ночевал.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть один раз ночевал. Я там живу сегодня. Это правда, так сложились обстоятельства»,— сказал господин Путин. Он рассказал, что после ремонта при господине Ельцине в интерьере кремлевской квартиры, кроме стульев, ничего не изменилось.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги четвертого часа: ипотека, MAX, угрозы Калининграду, послание потомкам

Владимир Путин отметил, что его в президентской квартире все устраивает. Уют в апартаментах для него создают люди: «Когда у меня там появляются мои близкие, тогда и уютно».

