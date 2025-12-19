«Алроса» опровергла интерес майнеров к газовым проектам в Якутии

«Алроса» не получала обращений от майнинговых компаний о возможности поставок газа с Улугурского и Эргеджейского лицензионных участков в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В «Алросе» подчеркнули, что на этих участках сейчас ведутся исключительно геологоразведочные работы.

Газета «Ведомости» писала, что власти Якутии рассматривают майнинг как вариант монетизации ресурсов указанных месторождений, совокупные запасы которых оцениваются примерно в 295 млрд куб. м газа. Проекты развивает совместное предприятие «Улугурнефтегаз», в котором «Алроса» в апреле 2025 года получила 75%, остальная доля принадлежит структурам «Сахатранснефтегаза».

Соглашение о совместной разработке участков было подписано на ПМЭФ-2024. Завершение геологоразведки и постановка запасов на баланс планируется в 2026 году. По данным источников «Ведомостей», помимо возможного использования в майнинге, добываемый газ может быть направлен на энергоснабжение собственных объектов «Алросы».