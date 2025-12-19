Суд расторг контракты на поставку интерактивных киосков в Новокуйбышевске

Арбитражный суд Самарской области расторг два контракта между МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» и индивидуальным предпринимателем Алексеем Поляковым на поставку интерактивных киосков с программным обеспечением. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как выяснилось, контракты заключены с нарушением конкурентных процедур.

«Контракты имеют признаки так называемого искусственного дробления, заключены в пределах 6 рабочих дней с одним поставщиком, а совокупность поставленных товаров выражает единую потребность. Уход от проведения конкурентных процедур привел к нарушению принципа обеспечения конкуренции при осуществлении закупок и предоставлению неправомерных преференций определенному контрагенту»,— говорится в сообщении.

С индивидуального предпринимателя в пользу МБУК взысканы 1 млн 164 тыс. руб., выплаченных по контрактам.

Сабрина Самедова