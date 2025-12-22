Устойчивый потенциал

В 2025 году Турция сохранила лидерство у иностранных покупателей жилья, в числе которых много покупателей из России. Как отмечают эксперты, несмотря на трудности, страна активно развивается в инфраструктурном плане, а ее недвижимость демонстрирует потенциал роста. О том, чем привлекательны условия, которые предоставляет Турция, а также об актуальных объектах недвижимости шла речь на мероприятии, организованном при поддержке ИД «Коммерсантъ».

Лояльная страна

Рынок жилой недвижимости в Турции продолжает оставаться одним из наиболее привлекательных направлений для инвесторов из России. По данным Kalinka Ecosystem, по итогам 2025 года страна входит в топ-5 по запросам российских покупателей.

В общей сложности, по данным портала Prian.ru, по состоянию на ноябрь 2025 года гражданами России было совершено в Турции 4,3 тыс. сделок. В 2024 году эта цифра составляла 4,8 тыс. сделок. Бум спроса на недвижимость в этой стране пришелся на 2023 год — тогда россияне совершили 10,5 тыс. сделок.

Как отмечают участники рынка, стабильный интерес к Турции со стороны российских инвесторов наблюдается с 2020 года. И этому есть несколько объяснений. На сегодня Турция остается страной, лояльной к иностранцам, в том числе к русскоговорящим. Также в числе основных плюсов покупки такой недвижимости называют полное право собственности, то есть иностранец, приобретая в Турции жилье, сможет передавать его по наследству. В собственность входит не только сама квартира, но и земельный участок, который принадлежит жилому комплексу,— он равными долями делится между собственниками.

Еще одним немаловажным фактором для иностранных инвесторов для покупки жилья в Турции являются программы ВНЖ и гражданства.

Тренды турецкого рынка

По словам генерального директора «Kalinka Турция» Светланы Агаевой, на сегодня рынок этой страны можно охарактеризовать как активно выходящий из стагнации, вызванной искусственным бумом, возникшим в 2022 году. По состоянию на октябрь 2025 года рост числа сделок с недвижимостью в Турции увеличился на 16% относительно аналогичного периода 2024 года. На рынке было продано больше 164,3 тыс. домов. При этом рост числа сделок с новостройками составил 11%. Судя по динамике, пик покупательской активности приходится на конец года.

Среди трендов турецкого рынка — растущий спрос на внутреннем рынке. «С точки зрения общеэкономических факторов считается, что активные инвестиции местных жителей в свою страну всегда являются положительным бизнесом»,— комментирует эксперт. В числе трендов турецкого рынка он также обозначил динамично растущие цены на новостройки при стабильном рынке, а также необходимость государственного строительства, которую вызвали разрушительные землетрясения в Турции в 2023 году.

«Это, конечно, не могло не повлиять на рынок в целом, поскольку сейчас огромные строительные мощности сосредоточены в районах, которые не очень интересны иностранцам. И это, в свою очередь, влечет дефицит рабочей силы в тех районах, которые имеют инвестиционную привлекательность»,— добавляет госпожа Агаева. Она также отметила еще один фактор, который стоит учитывать на турецком рынке,— это так называемые экономические нюансы в виде стабильно высокой инфляции и нестабильной валюты.

Доходная недвижимость

По данным агентства Kalinka, индекс цен на недвижимость в Турции в 2025 году на 32,3% выше, чем в прошлом, а рост сделок увеличился на 27,9% год к году. Курортные зоны Турции продолжают привлекать миллионы туристов. Это создает высокий спрос на аренду недвижимости. Средний уровень доходности составляет 7,4% в долларах. Этот показатель, кстати, является одним из самых высоких среди наиболее популярных инвестиционных направлений Средиземноморья, говорят эксперты агентства.

«Важный момент для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Турции и рассматривает ее с точки зрения получения дохода с аренды: ставки по аренде растут быстрее цен, что говорит о том, что недвижимость в Турции — выгодная инвестиция»,— подчеркнула Светлана Агаева.

Топ регионов по инвестиционному интересу со стороны иностранцев выглядит так: Анталия, Стамбул, Аланья. При этом средняя стоимость жилого объекта в Турции к осени 2025 года достигла 4,5 млн турецких лир или $108 тыс. Самая высокая цена на новостройки — в Стамбуле, где стоимость одного квадратного метра достигает $10 тыс.

Как отметила эксперт компании Taşyapı («Ташйапы», основана в 1979 году, работает в проектах жилья класса «люкс», а также является официальным подрядчиком государства по строительству аэропорта и транспортной инфраструктуры) Алена Петрушкова со ссылкой на Центральный банк Турецкой Республики, на сегодня по количеству сделок в турецком рынке лидирует Стамбул, где хорошо развиты инфраструктура, медицина и образование. Ежегодно этот город формирует 20–22% всех продаж жилья. Тут также сосредоточен крупнейший арендный рынок страны.

Но из-за того, что Стамбул — сейсмоактивный мегаполис, тут на первый план выходит безопасность жилья с усиленными монолитными каркасами и проверенной геологией участка. Девелопер Taşyapı представил свое решение этого вопроса: их флагманский в Стамбуле проект предполагает высокую сейсмостойкость. Как пояснила представитель компании, инженерия премиального уровня предполагает усиленный монолитный каркас, сертифицированные материалы класса А, современную тепло- и звукоизоляцию, а также архитектуру и ландшафт, общественные зоны премиального уровня. В проекте заложено строительство четырех башен, в одной из которых будут располагаться апартаменты, в другой — отель премиум-класса, остальные будут отданы под офисы.

Жанна Шмелева