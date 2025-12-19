Астраханскую и Волгоградскую области свяжет «Арбузный тракт»

Астраханскую и Волгоградскую области свяжет межрегиональный туристический маршрут «Арбузный тракт». О совместной разработке регионов-соседей сообщила на итоговой конференции заместитель председателя правительства Астраханской области — министр экономического развития Элина Полянская.

Новый маршрут будет создан в рамках федеральной программы «Национальные туристические маршруты». Как отметила госпожа Полянская, «Арбузный тракт» поможет привлечь большее количество туристов в регион.

На данный момент уже сформированы основные точки движения по маршруту. В Астраханской области ими станут гора Большое Богдо, озеро Баскунчак и культурный центр «Сарай-Бату». «Мы с севера начинаем двигаться, и в процессе движения наши туроператоры предлагают различного рода активности: допустим, в озере Баскунчак плавать вместе с арбузами, а потом соленые арбузы еще и дегустировать»,— рассказала министр.

Также точками «Арбузного тракта» станут астраханский кремль, биосферный заповедник и лотосовые поля. «К сожалению, арбузная столица России — это город Камышин в Волгоградской области. Мы вместе пытаемся эту историю отработать»,— добавила госпожа Полянская.

Какие локации войдут в маршрут на территории Волгоградской области, заместитель председателя правительства Астраханской области не рассказала. На данный момент проект находится на стадии заключения соглашений.

Марина Окорокова