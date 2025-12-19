Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Зимняя роскошь в новой коллекции Pompa

Российский бренд Pompa представил новогоднюю капсульную коллекцию Living in a Ritz, вдохновленную эстетикой парижского отеля Ritz и стилем Коко Шанель. Ключевой элемент коллекции — твидовый костюм молочного цвета, декорированный пайетками. Также в линейку вошли: атласная блуза-жилет, брюки классического кроя, платье и блуза из вискозного крепа с жемчужным принтом. Все изделия созданы с акцентом на безупречный крой и использование роскошных материалов. Коллекция позиционируется как воплощение вневременной элегантности и уже доступна на сайте Pompa.

Фото: Pompa

Фото: Pompa

