Зимняя роскошь в новой коллекции Pompa

Российский бренд Pompa представил новогоднюю капсульную коллекцию Living in a Ritz, вдохновленную эстетикой парижского отеля Ritz и стилем Коко Шанель. Ключевой элемент коллекции — твидовый костюм молочного цвета, декорированный пайетками. Также в линейку вошли: атласная блуза-жилет, брюки классического кроя, платье и блуза из вискозного крепа с жемчужным принтом. Все изделия созданы с акцентом на безупречный крой и использование роскошных материалов. Коллекция позиционируется как воплощение вневременной элегантности и уже доступна на сайте Pompa.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Pompa Фото: Pompa Фото: Pompa Фото: Pompa Следующая фотография 1 / 4 Фото: Pompa Фото: Pompa Фото: Pompa Фото: Pompa