Более 3 млн обращений поступило на «Итоги года с Владимиром Путиным»

Более 3 млн обращений поступило президенту России Владимиру Путину для эфира программы «Итоги года». Соответствующую графику в ходе трансляции представил «Первый канал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество обращений в этом году уже побило рекорд. Предыдущий был установлен в 2023 году, тогда на прямую линию поступило 2,8 млн обращений. В 2024 году показатель упал до 2,5 млн сообщений.

Самым популярным способом задать вопрос главе государства в прошлые годы был телефонный звонок. В 2024 году на прямую линию позвонили свыше 1,2 млн раз, в 2023 — около 1,7 млн раз.

Степан Мельчаков