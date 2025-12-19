В Алексеевском завершили ремонт здания судебного участка за 67 млн рублей

В поселке городского типа Алексеевское завершен капитальный ремонт здания судебного участка мировых судей. На эти цели из бюджета республики направили 67 млн руб., сообщает пресс-служба министерства юстиции Татарстана.

Работы выполнены в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан». Здание сдали на год раньше установленного срока.

В ходе ремонта полностью заменили кровлю и окна, обновили инженерные коммуникации, благоустроили прилегающую территорию. Для маломобильных граждан обустроены пандус и специализированный санузел.

Анна Кайдалова