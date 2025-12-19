Оплата долгов в день выезда может стать помехой для путешествия за границу

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников. Даже оплата в день начала путешествия не исключает риска запрета на выезд из страны, так как сведения о погашении задолженности могут не успеть обновиться в базе данных налоговых органов. Поэтому компания призывает всех жителей не допускать таких ситуаций и оплачивать ЖКУ своевременно.

Проверить задолженность перед «ЭнергосбыТ Плюс» вы можете на официальном сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», а также в своём расчётно-кассовом центре (РКЦ). Адрес сайта РКЦ и контактные телефоны указаны в вашей квитанции за тепло и горячую воду.

Кроме того, проверить долги, по которым было принято судебное решение, можно на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Но если у вас всё-таки есть долги, то сейчас пришло время избавиться от них вместе с акцией «В Новый год — без долгов!»*. Чтобы стать её участником, необходимо до 31 декабря 2025 года:

• погасить долги за тепло и горячую воду при их наличии;

• оплатить квитанцию за ноябрь;



• внести рекомендуемый платеж за декабрь.

В начале следующего года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, будут списаны пени, если они не были взысканы по решению суда.

Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платеж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и в приложениях расчетно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт» или с помощью мобильного приложения вашего банка до 31 декабря, либо в офисах РКЦ до 30 декабря включительно.

* Информация носит справочный характер. Не является рекламой. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»