Акции воронежского производителя следящих браслетов снова продают за 217 млн

Росимущество в очередной раз выставило на торги 100% акций воронежского АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС) — разработчика и производителя браслетов с навигацией для находящихся под домашним арестом или осужденных к наказанию в виде ограничения свободы. Начальная цена лота не изменилась с момента предыдущих торгов и составила 216,9 млн руб. Это следует из данных портала ГИС «Торги».

Как и ранее, в процессе торгов стоимость лота может уменьшиться вдвое. Цена отсечения составляет 108,5 млн руб. Шаг понижения — 21,7 млн руб., а шаг аукциона — 10,8 млн руб.

Заявки на участие в торгах в форме публичного предложения принимаются до 16 января 2026 года, итоги подведут 26 января. Размер задатка — 43,4 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 302,5 млн руб. Гендиректором является Юрий Тарасов, права учредителя осуществляет Росимущество. По итогам 2024-го компания выручила 30 млн руб., убыток составил 167 млн.

За 2025 год торги по продаже акций ЦИТОСа объявлены в третий раз. Последний раз лот пытались реализовать в ноябре за ту же стоимость, но торги не состоялись, так как на них не было подано ни одной заявки.

В декабре 2024-го акции хотели продать по минимально допустимой цене — за 26,8 млн руб. Однако торги не состоялись из-за недопущения трех участников — вологодского ИП Андрея Смирнова и оренбургского ИП Адила Жубатканова, которые не предоставили необходимые документы, а также не указавшего ценовое предложение воронежского производителя адсорбентов ООО «Деко минералс СНГ» Михаила Платонова и Александра Балбекова. Компания подала жалобу на действия «РТС-тендера» как оператора торгов, но управление ФАС признало ее необоснованной.

100% долей АО «ЦИТОС» начали продавать с 2022 года. По собственным данным, организация является правопреемником одноименного федерального государственного унитарного предприятия ФСИН.

