Хор Турецкого, ледовое шоу Ильи Авербуха и выставка «Метро как предчувствие»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Хор Турецкого, музыку Фрэнка Заппы на виниле и музыку из голливудских фильмов в оркестровом исполнении. В музеях — увидеть выставку «Метро как предчувствие», персональную экспозицию Дмитрия Лаушкина, выставку медиаискусства «Страна. Связь. Технологии» и экспозицию «Неформат. Современная книга художника». В театральных пространствах — посетить спектакли «Новый год с ветерком!», «Миниатюрник», «После вовлеченности. Диптих. Часть 2». На ледовой арене — шоу «Ледовая сказка Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король"». В кино — посмотреть фильмы Георгия Данелии «Афоня», Джима Джармуша «Отпуск без конца», Пак Чхан-ука «Метод исключения». А лекторы расскажут про то, как находка золота повлияла на городское пространство Екатеринбурга, зачем читать детскую научно-популярную литературу 1970-х годов и как в Екатеринбурге нулевых работал филиал канала MTV. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хор Турецкого

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Хор Турецкого

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Концерты

В ККТ «Космос» 20 декабря выступит Хор Турецкого. В программе новогоднего шоу — известные хиты в эксклюзивных аранжировках, на сцене — голоса от баса-профундо до мужского сопрано с яркой харизмой. Билеты — от 2,2 тыс. руб. до 8 тыс. руб.

В Ельцин-центре 20 декабря пройдет вечер фортепианной музыки с пианистом Евгением Ивашко. Исполнитель — лауреат I премии VIII Международного конкурса памяти Веры Лотар-Шевченко. В программе — произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена, Ференца Листа и других известных композиторов. Билеты — 700 руб.

В Свердловской филармонии 21, 23 и 24 декабря представят программу «В Голливуд с Большим оркестром». Оркестр сыграет музыку из известных фильмов — «Джеймс Бонд», «Звёздные войны», «Крёстный отец», «Завтрак у Тиффани», «Пираты Карибского моря». Билеты — от 4,2 тыс. до 6,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской филармонии 21 и 22 декабря сыграют программу «Оперетта-хит-парад». В зале прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Фрица Крейслера и других. Билеты — от 4,2 тыс. до 6,1 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 23 декабря пройдет концерт оркестра Дворца молодежи им. Л. З. Болковского. Исполнители сыграют композиции, ставшие музыкальными символами советской эпохи и современной России. Организаторы обещают приятно проведенное время и чувство теплой ностальгии. Билеты — от 400 до 600 руб.

В Музее андеграунда 24 декабря пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, приуроченный к 85-летию Фрэнка Заппы. За 33-летнюю карьеру музыкант выпустил более 60 альбомов. «С его уходом из этого мира 4 декабря 1993 года, рок-музыка и многие смежные с ней стили утратили камертон истинного новаторства, чем и являлся для мира музыки Фрэнк Заппа»,— указано в анонсе. Посетители смогут на виниле услышать альбом «Zoot Allures», вышедший в 1976 году. Билеты — 400 руб. обычный и 200 руб. льготный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный театр в Екатеринбурге

Фото: София Паникова Камерный театр в Екатеринбурге

Фото: София Паникова

В Камерном театре 25 января пройдет музыкальная программа «Сказы с оркестром» ко дню рождения Павла Бажова. В программе вечера прозвучат произведения Антонио Вивальди, Эварда Грига, Massive Attack и другие. Музыку сопроводит песочная анимация. Билеты — от 750 до 900 руб.

В Свердловской филармонии 25 и 26 декабря пройдет программа «Игристый классик-хит». Филармония представит новый формат — «концерт-дегустация». В программе — три отделения музыки, три курса премиальных игристых вин, три вида гастрономического сопровождения. Со сцены прозвучит музыка Вольфганга Амадея Моцарта, Жоржа Бизе, Камиля Сен-Санса, Жака Оффенбаха и других. Билеты — от 7,1 тыс. до 10,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персональная выставка «Лаушкин. Живопись» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ)

Фото: София Паникова Персональная выставка «Лаушкин. Живопись» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ)

Фото: София Паникова

Выставки и экскурсии

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) работает выставка Сергея Лаушкина. Автор принес в дар 54 своих работы, к которым добавили еще восемь, хранившихся в фондах музея. Персональная выставка охватывает период с середины 1990-х до 2024 года. Живопись художника одновременно экспрессивна и минималистична, а последние десять лет он пишет «ступенчатые ритмы» — они продолжают движения и пропорции человека, становятся пространством вокруг него. Билеты — 400 руб. обычные и 200 руб. льготные.

С 18 декабря в Нижнетагильском музее изобразительного искусства (НТМИИ) открыта Всероссийская выставка пастели. Она посвящена памяти учителя, художника-графика, мастера пастели Виктора Могилевича. На экспозиции представлены работы около 50 участников, среди которых жители не только уральских регионов, но и художники со всей России. Выставка продлится до 22 февраля. Билеты — 300 руб., льготные — от 50 до 200 руб.

В Музее Бориса Ельцина в Ельцин-центре 20 декабря пройдет экскурсия «"Я ухожу...": как сменялись российские лидеры», посвященная сценариям передачи власти в России XX века, «взлетах, падениях и уходе с постов значимых политиков нашей страны». Билеты — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран парк «Россия — моя история»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ парк «Россия — моя история»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 23 декабря в парке «Россия — моя история» начнет работу выставка медиаискусства «Страна. Связь. Технологии» независимого фестиваля НУР и оператора T2. На выставке представлены работы художников из России, Японии, Италии, Франции, Швеции, США и других стран. Авторы исследуют, как современные технологии становятся общим языком обмена ценностями и смыслами. Билеты — 500 руб. обычные и 350 руб. льготные.

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 24 декабря откроется выставка «Неформат. Современная книга художника». Зрители познакомятся с феноменом «книги художника», в котором первостепенную роль играет замысел художника, который является для нее одновременно автором, дизайнером и иллюстратором. Это искусство трансгранично, поскольку находится на пересечении литературы, графики, дизайна, скульптуры и архитектуры. В экспозиции — произведения более 80 российских художников. Билеты — 400 руб. обычные и 200 руб. льготные.

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) 26 декабря откроется выставка «Метро как предчувствие». Название выставки передает ощущение ожидания и предчувствия, которое испытывали жители города перед строительством метрополитена. На экспозиции — фотохроника, документы и эскизы, первая форменная одежда работника метрополитена и другие памятные экспонаты. Вход по билету в музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли и шоу

В Екатеринбургском театре кукол пройдет премьера спектакля «Новый год с ветерком!». Герой спектакля — Ветерок, которого «сбили с толку» Кикимора и Переплут. Он замел дороги и унес волшебную льдинку Деда Мороза, исполняющую желания. На ее поиски отправляются Снегурочка и Снеговичок. Билеты — 450 руб.

В Ельцин-центре 21 декабря дуэт «Тумбочки» покажет «Миниатюрник». Юмористическое шоу коротких историй покажет отношения матери со взрослыми детьми, влияние современных трендов на нашу жизнь и другие узнаваемые для многих темы. «Снимите стресс, зарядитесь теплом и энергией, чтобы встретить Новый год в окружении тех, кто вас понимает»,— приглашает театр. Билеты — 1,5 тыс. руб.

В кинотеатре «Колизей» 25 декабря покажут спектакль «После вовлеченности. Диптих. Часть 2» театра «Провинциальные танцы». Спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца». Постановка показывает историю добровольной одержимости, которая застилает глаза, а остальной мир лишается объема. Только оказавшись в стороне от нее, можно прозреть и обрести принятие. Билеты — от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УГМК-Арена

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ УГМК-Арена

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На «УГМК-Арене» 26 декабря пройдет шоу «Ледовая сказка Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король"». Масштабные декорации переносят зрителей в мир новогоднего спектакля. Роли исполнят Екатерина Боброва, Александр Энберт, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие известные фигуристы. Билеты — от 1,7 тыс. до 8 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 21 декабря покажут фильм «Афоня» Георгия Данелии в рамках программы цикла «Из музея в кино», фильм представит Лилия Немченко. Герой фильма — слесарь-сантехник ЖЭКа Афанасий Борщев, человек с открытой душой, который живет легко, но одиноко. Он встречает девушку Катю, которая помогает ему вернуть веру в себя. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее.

В кинозале Ельцин-центра с 22 декабря начнут показы фильма Джима Джармуша «Отпуск без конца» 1980 года. В центре сюжета — два с половиной дня из жизни юного жителя Манхеттена «без крыши над головой и средств к существованию», во время которых он бездельничает и встречает множество необычных людей. Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 23 декабря покажут фильм Пак Чхан-ука «Метод исключения», вышедший в этом году, на языке оригинала с субтитрами. Картина показывает историю Ман-су, который оказался уволен и не может найти новую работу. Оказавшись в безвыходном положении, он решает устранить конкурентов на должность радикальным способом. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 24 и 26 декабря покажут фильм 2025 года «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера на языке оригинала с субтитрами. Герой фильма — знаменитый режиссер — возвращается к дочерям после многих лет отсутствия. Вместо извинений он приносит новый сценарий, и съемки в старом доме семьи могут стать поводом услышать друг друга и принять. Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 20 декабря пройдет лекция доктора философских наук, профессор кафедры культурологии и дизайна УрФУ Татьяны Быстровой «Золото Екатеринбурга: краткая история и влияние на пространственное развитие». Лектор расскажет о том, как находка первого русского золота под Екатеринбургом повлияла не только на экономику региона, но и городское пространство, а еще — чем рассыпное золото отличается от «песошного» и где в центре Екатеринбурге мыли золото. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 20 декабря пройдет лекция «Детская научно-популярная литература 70-х годов: зачем ее читать сегодня?». Редактор издательства «Другие измерения» Максим Константинов расскажет о книгах Анатолия Членова и Семена Гарина. Эти произведения о полезных ископаемых, атомной энергетике, исследованиях Арктики и медеплавильных заводах учителя использовали для объяснения тем в школах. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.

В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 25 декабря пройдет лекция исследователя современной истории Екатеринбурга Михаила Вербицкого «MTV в Екатеринбурге: как работало телевидение, которое воспитало поколение». Он расскажет о том, как в августе 2002 года в городе начал работу филиал MTV Russia, как он сломал шаблоны утреннего шоу и расскажет «уникальные истории о сексе в аппаратной, ремейке клипа The Prodigy, атаке инопланетян в прямом эфире и съемке последнего концерта Егора Летова». Билеты — 300 руб.

Подготовила Анна Капустина