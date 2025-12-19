Владимир Путин прокомментировал строительство Башкирией технопарка в Таджикистане

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин прокомментировал проект по созданию индустриального парка в Таджикистане.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время прямой линии

Инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в Душанбе заключено во время государственного визита президента России в Таджикистан в октябре. Документ подписали правительства Башкирии и Таджикистана, ВЭБ и предприятие «Коргохи машинсози», на территории которого создадут преференциальную зону. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд руб., половину из которых вложит корпорация «ВЭБ.РФ».

«Я, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас проект по созданию технологического парка в Таджикистане, но уверен, что Башкортостан с его развитой технологической и промышленной базой сыграет свою роль и добьется целей, которые перед собой ставит»,— заявил господин Путин.

Олег Вахитов