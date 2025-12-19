В Краснодаре воспитатель детсада отправится в колонию за истязание детей

Жительница Краснодара Анжела Андриянова, работавшая воспитателем в детском саду №167, признана виновной в истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года два месяца в колонии общего режима, после освобождения ей будет запрещено работать с детьми в течение двух лет.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю установило, что 47-летняя Анжела Андриянова, работая воспитателем в младшей группе, систематически применяла к детям физическую силу. В период с декабря 2024 по март 2025 года, как выяснило следствие, воспитатель била и толкала детей, таскала за одежду и волосы, сталкивала с кроватей и скамеек, бросала на пол. Родители узнали о применении насилия к детям благодаря записям камеры видеонаблюдения, после чего обратились в правоохранительные органы.

Воспитатель Андриянова признала вину, объяснив свое поведение усталостью и непослушанием детей.

Анна Перова, Краснодар