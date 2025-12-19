Полиция Петербурга установила личность предполагаемого насильника спустя 25 лет

Сотрудники полиции спустя 25 лет задержали 46-летнего жителя Ленинградской области, подозреваемого в изнасиловании петербурженки 1980 года рождения. Установить личность предполагаемого преступника удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям.

Пострадавшая обратилась в полицию 10 декабря 2000 года. Она пожаловалась правоохранителям на нападение в парадной дома № 29 по Загородному проспекту. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Тогда не удалось установить личность преступника, спустя год предварительное следствие было приостановлено. Однако в декабре текущего года удалось выйти на след предполагаемого насильника. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Татьяна Титаева