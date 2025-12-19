ПСБ, ЦБСТ и ФЦ БАС будут развивать беспилотные технологии

ПСБ, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) подписали соглашение о сотрудничестве для развития беспилотных систем гражданского и двойного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Стороны поддержат отечественных производителей беспилотников, их внедрение в гражданскую сферу, а также создание условий, при которых новые разработки смогут быстрее проходить экспертизу, испытания и находить заказчиков.

«Развитие отечественных инновационных проектов в сфере специальных технологий — важная часть работы ПСБ и наш вклад в поддержку суверенитета страны. В рамках соглашения мы создадим новые гибкие механизмы оценки экономической эффективности, отбора и оперативного финансирования перспективных проектов, важных для национальной безопасности, обеспечим условия для их быстрого внедрения и масштабирования. Будем поддерживать разработчиков отрасли беспилотной авиации и роботизированных беспилотных систем и их потенциальных заказчиков для повышения эффективности использования беспилотных технологий», — сказал Олег Барыбин, первый заместитель председателя ПСБ.

Андрей Безруков, председатель правления ЦБСТ, отметил, что ЦБСТ возьмет на себя ключевую работу по экспертизе и проверке технологий: «Наша ключевая задача — обеспечить заказчиков объективной экспертизой, опираясь на опыт и компетенции резидентов ЦБСТ. Мы продолжим изучать технологические решения в ходе испытаний на соответствие конкретным сценариям применения. Также будем консультировать по выбору оптимальных решений и давать оценку их в соответствии с требованиями. Таким образом, мы создаем надежную среду для применения технологий, объединяя практический опыт разработчиков с задачами их эффективного внедрения».

«Гражданский рынок применения беспилотных авиационных систем сейчас находится на ранней стадии своего формирования, и применение беспилотников пока носит преимущественно экспериментальный характер. При этом значительный потенциал роста не вызывает сомнений. Совместно с Минпромторгом России и отраслевыми министерствами мы выявили перспективные рынки для применения дронов с высокой экономической эффективностью. Сейчас усилия прилагаются к активизации вхождения производителей и эксплуатантов БАС на эти рынки», — отметил Максим Авдеев, генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем.

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912, Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года