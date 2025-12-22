Один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров, объединяет сеть «Пятерочка», сеть супермаркетов «Перекресток» и сеть дискаунтеров «Чижик». На конец сентября 2025 года у Х5 насчитывалось более 29 тыс. магазинов разных форматов. Кроме розничных продуктовых магазинов развивает другие цифровые бизнесы, включая Vprok.ru, 5Post и доставку «Много лосося».

По данным на 2022 год, акционерами Х5 являлись CTF Holdings S.A. (47,86%), Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust; 11,43%), директора X5 (0,1%). Казначейские акции компании составляют 0,01%, акции в свободном обращении — 40,6%. После 2022 года информация об акционерах не раскрывалась. В апреле 2024 года была запущена процедура редомициляции компании, в июле того же года новой головной компанией стало ПАО «Корпоративный центр "Икс 5"», 9 января 2025 года торги акциями компании возобновились.

По данным Х5, выручка группы за девять месяцев 2025 года составила 3,4 трлн руб., увеличившись на 20,3% год к году.