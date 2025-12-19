Ярославское кафе оштрафовали за взятку чиновнику

В Ярославле мировой суд оштрафовал юридическое лицо на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале 2024 года бизнесмен создал организацию и арендовал помещение на улице Кирова для открытия кафе. Он неоднократно подавал заявления в областное министерство для получения лицензии на продажу алкоголя, однако каждый раз получал отказ из-за несоответствия помещения требованиям. Добиться цели он решил путем передачи сотруднику областного министерства взятки 150 тыс. руб.

«Получив деньги, специалист департамента составил соответствующий акт, однако преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов»,— сообщили в прокуратуре.

Красноперекопский райсуд уже приговорил учредителя организации, 28-летнего бизнесмена из Северодвинска, к полутора годам лишения свободы условно и штрафу 900 тыс. руб. Теперь штраф за коррупционное правонарушение назначен и юридическому лицу.

«После вступления судебного акта в законную силу прокуратура района проконтролирует уплату штрафа»,— добавили в надзорном ведомстве.

Алла Чижова