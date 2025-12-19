В Башкирии выплатили долг по зарплате работникам РЖД

Демский районный суд Уфы по иску уфимского транспортного прокурора обязал ОАО «Российские железные дороги» выплатить отчисления на обязательное страхование двух работников предприятия, а также погасить перед ними долг по зарплате: более 400 тыс. руб. каждому. Также сотрудникам полагается по 100 тыс. руб. моральной компенсации, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что заявители с 2018 года без оформления работали машинистами компрессорных установок в вагонном депо станции «Дема». Поэтому работодатель не вносил страховые взносы и не выплатил им зарплату.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства трудовые права работников восстановлены»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова