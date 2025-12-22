Лобачева Екатерина Владимировна

Родилась в 1982 году в Саратове, в 2005 году окончила Российскую академию государственной службы по направлению «юриспруденция», в 2013 году — профиль «финансы и кредит» в РЭУ им. Плеханова. В 2021 году окончила бизнес-школу IMD по корпоративной программе Executive MBA. В 2008–2011 годах возглавляла аппарат совета директоров МДМ-банка, в 2011–2016 годах была директором по корпоративным и имущественным отношениям в компании «Евраз». Ранее она также возглавляла юридический отдел строительной компании «Арсана-2000» и была советником в Министерстве имущественных отношений РФ (сейчас ликвидировано).

В 2016–2020 годах занимала должность директора по поддержке бизнеса Х5, в 2020–2022 годах — директор по взаимодействию с органами госвласти и правовым вопросам X5. В марте 2022 года вступила в должность президента Х5.