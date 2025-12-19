Арбитражный суд Москвы взыскал с предприятия «Ростеха» почти 100 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с АО «ЦИТО» (является частью госкорпорации «Ростех») около 99 млн руб. по иску Минпромторга. Предприятие нарушило соглашение о финансировании разработки медицинских имплантов, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Минпромторг и ЦИТО заключили соглашение в 2018 году. Предприятие должно было разработать и внедрить в производство около 20 медицинских изделий, в том числе анатомические пластины для плечевого отдела, лучевой кости и большеберцовой кости. Министерство предоставило ЦИТО 61 млн руб. субсидии на разработку и проведение клинических испытаний.

Однако в 2023 году Минпромторг потребовал вернуть субсидию. По мнению министерства, цель соглашения не была достигнута. Предприятие «Ростеха» вывело на рынок только один вид имплантов — интрамедуллярные бедренные гвозди.

Суд первой инстанции удовлетворил иск министерства и взыскал с ответчика полную сумму субсидии, а также штрафные санкции на сумму около 38 млн руб.