Дефицит бюджета Пензенской области снижен до 6,2%

Депутаты заксобрания Пензенской области одобрили поправки в региональный бюджет на 2025-2027 годы. Согласно принятым поправкам, дефицит бюджета снижен до 6,2% от общего объема расходов.

Общий объем доходов бюджета с учетом внесенных изменений составит 101,3 млрд руб., а расходы – 108 млрд руб.. Увеличение доходов произошло за счет налоговых и неналоговых поступлений (на 702,5 млн руб.) и безвозмездных поступлений (на 1,017 млрд руб.). Наибольшие суммы направят на выплату зарплат бюджетникам — 2,8 млрд руб.

В частности, финансирование дорожного фонда (ремонта муниципальных дорог) увеличено на 118,651 млн руб., а расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – на 389 млн руб. Дополнительно 406 млн руб. выделено на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей, детей-сирот, ветеранов труда и других социально значимых групп населения. На реализацию мероприятий в сфере культуры и социального развития направлено 123,1 млн руб.

До внесения поправок в сентябре текущего года доходы бюджета планировались в размере 99,6 млрд руб., расходы – 106,4 млрд рублей, а дефицит составлял 6,8 млрд руб. (6,4% от расходов). По данным Министерства финансов региона, государственный долг области на 1 декабря 2025 года оценивается в 16,794 млрд руб., из которых 16,51 млрд руб. – бюджетные кредиты, а 284,018 млн руб. – государственные гарантии.

Нина Шевченко