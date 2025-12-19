Школьник из Ростовской области узнал у Путина об инфляции

Школьник из Ростовской области во время прямой линии с президентом России спросил у Владимира Путина об инфляции. Он обратил внимание главы государства на рост цент на продукты, включая булочки в столовой при том, что зарплаты его родителей остались прежними.

Президент России объяснил ростовчанину, что в среднем по России уровень инфляции составляет около 6%. Однако повышение цен может ощущаться по-разному в каждой семье. Например, подорожание той же курицы может существенно повлиять на весь семейный бюджет семьи, если она часто покупает этот вид мяса.

Также Путин акцентировал внимание на важности повышения уровня поддержки семей, особенно тех, кто воспитывает детей. Так, со следующего года семьям с низким доходом смогут вернуть 7% из уплаченных 13% налогов.

Наталья Белоштейн