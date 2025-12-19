«Карнавальная ночь», «Щелкунчик» и «Три богатыря. Свет клином»

В Челябинске на ближайшей неделе запланирована обширная программа предновогодних мероприятий. На концертных площадках пройдет праздничное выступление «Уральских пельменей», симфонического оркестра с исполнением саундтреков из новогодних фильмов, шоу-мюзикл «Карнавальная ночь» и музыкальное представление «Щелкунчик». В театрах представят спектакли «Новогодние приключения игрушек», чтения повести «Ночь перед Рождеством» с Даниилом Спиваковским, балет «Щелкунчик» и спектакль «Отель „Новогодний“». На выставках можно увидеть новогодние атрибуты и узнать, как формировались праздничные традиции, а в кинотеатрах — посмотреть мультфильм «Три богатыря и свет клином» и трансляцию балета «Щелкунчик» музыкального театра им. Станиславского.

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 20-21 декабря представят музыкальное представление «Щелкунчик». В исполнении органа, флейты и фортепиано гости концерта услышат музыку из одноименного балета. А «Вальс снежинок», «Китайский танец», «Вальс цветов» исполнят воспитанницы детской хореографической студии «Урал». Стоимость билета 700 руб. 0+

В концертном зале имени Прокофьева 23 декабря пройдет новогодний концерт «Когда приходит год молодой…». На сцене выступит молодежный симфоджаз-оркестр под управлением Антона Бугаева. В программу выступления вошло попурри на тему из балета «Щелкунчик», музыка из кинофильма «Приключения Шурика», композиции «Три белых коня», «Новогодние игрушки», «Песенка о снежинке», «Пять минут» и многие другие. Стоимость билета 1,6 тыс. и 1,9 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 25 декабря состоится новогоднее шоу «Уральские пельмени». Челябинцев ждут миниатюры про Новый год, которые еще ни разу не выходили в эфир, и новые сюжеты про любимых героев. В концертах участвуют Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Стоимость билета от 2,9 тыс. до 9,5 тыс. руб. 6+

В Центре международной торговли 25 декабря выступит симфонический оркестр Lumos Concerts с программой «Новогодний саундтрек». Гости концерта смогут услышать известные композиции из фильмов «Один дома», «Ирония судьбы», мультика «Анастасия», а также музыку к кинокартинам о Гарри Поттере и рождественские мелодии. Выступление пройдет в сопровождении 1000 свечей. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 3,9 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 26 декабря пройдет шоу-мюзикл «Карнавальная ночь» по мотивам одноименной комедии Эльдара Рязанова и фильма «Девушка без адреса». В первом отделение зрителей ждет история девушки Кати, приехавшей покорять Москву, и влюбившегося в нее попутчика Паше. Не успев обменяться адресами, они теряют друг друга, но все же воссоединяются. Во втором отделении на сцене развернется сюжет фильма «Карнавальная ночь» о культработнике Лене и директоре Дворца культуры Огурцове, который пытается сорвать новогодний карнавал. Стоимость билета от 1,3 тыс. до 3,5 тыс. руб. 6+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 26 декабря пройдет концерт «В свете Рождества». В этот день на сцене выступит артист Московской филармонии Михаил Нор. В программу вошли рождественские и праздничные композиции Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Михаила Глинки, Франца Шуберта и других музыкантов. Стоимость билета 600-1200 руб. 6+

Спектакли

В Молодежном театре 20-26 декабря будут показывать новый праздничный спектакль «Новогодние приключения игрушек». Это комедия о тайной ночной жизни елочных игрушек. Одно неожиданное событие переворачивает все в сказочном лесу, и теперь игрушкам нужно вернуть в свой мир порядок. Стоимость билета 650-750 руб. 0+

В театре оперы и балета имени Глинки с 21 по 24 декабря будут показывать балет «Щелкунчик» в постановке народной артистки Татьяны Предеиной. На сцене развернется известный сюжет классической сказки, которую дополнят хореографические выступления. Особенностью спектакля является то, что Щелкунчиком выступает не бутафорская кукла, а артист балета. Кроме того, в постановке участвуют новые персонажи — Арлекин, Коломбина, арапчата и еще один герой-сюрприз. Стоимость билета от 800 до 11 тыс. руб. 6+

В mini театре 20 декабря покажут новый спектакль «Март». Мария после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. «Герои нашего спектакля застряли в бесконечном марте. Говорят, тут ничего не выживает, ни автобусы, ни птицы, ничего. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?»,— спрашивают авторы спектакля. Стоимость билета 900 руб. 18+

В концертном зале имени Прокофьева 24 декабря пройдут чтения с участием заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского. В программе — повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Государственный симфонический оркестр Челябинской области также исполнит музыку Николая Римского-Корсакова. Стоимость билета 3,7 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 26 декабря состоится музыкальный спектакль «Отель „Новогодний“». Его представят солисты Челябинской филармонии и детской танцевальной студии «Урал». Спектакль представляет собой номера с событиями из жизни постояльцев роскошного отеля. Атмосферу праздника дополнят новогодние и рождественские мелодии. Стоимость билета от 1,4 тыс. до 2,4 тыс. руб. 6+

Выставки

В Центре международной торговли до 21 декабря продолжается новогодний «ЧЕ МАРКЕТ». На ней челябинские бренды представят одежду, украшения, парфюмерию, косметику, а местные мастера — изделия ручной работы, различные деликатесы и многое другое. Маркет будет наполнен атмосферой предстоящего Нового года. Стоимость входного билета 100 руб.

В мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии». На ней представлены работы 22 художников из России, Китая, Швеции, Индии, Германии, США и многих других стран. С помощью цифрового искусства они переосмысляют национальную идентичность и создают пространство между прошлым и будущим. Стоимость билета 350-500 руб.

В историческом музее Южного Урала с 22 декабря откроется выставка «Дед Мороз и все, все, все». Она посвящена главным атрибутам и символам зимнего праздника. Экспозиция расскажет о происхождении новогодних традиций, откуда появился Дед Мороз, как формировался образ Снегурочки, история новогодней елки в России и многое другое. На выставке можно будет увидеть открытки, фигурки, игрушки и другие атрибуты Нового года. Стоимость билета 200-400 руб. 0+

Кино

В кинотеатре «Киномакс» 21 декабря можно посмотреть прямую трансляцию балета «Щелкунчик» музыкального театра имени Станиславского. Знакомая рождественская сказка предстает в современной интерпретации. Герои оказываются между миром реальности и фантазий, а балет — между XX и XXI столетиями. Стоимость билета 600 руб. 6+

В кинотеатрах Челябинска с 25 декабря выходит мультфильм «Три богатыря и свет клином». На княжество надвигается огромная туча, которая намеревается затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Богатыри оставляют все семейные дела и отправляются в новые приключения. Хитрый купец Калыван в это время набирает к себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, чтобы напасть на княжество, оставшееся без защиты. 6+

Ольга Воробьева