Путин поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

Президент России Владимир Путин поручил правительству не продлевать мораторий на штрафы застройщикам за задержку сдачи жилья.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Полагаю, достаточно. И попрошу правительство мораториев подобных… не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя»,— сказал президент на «Итогах года».

Мораторий на штрафы застройщикам за задержку сдачи жилья принимался во время пандемии коронавирусной инфекции для поддержки строительной отрасли, сказал Владимир Путин. Он отметил, что эти меры действуют до конца года.

Впервые мораторий был введен 3 апреля 2020 года и действовал по 1 января 2021-го. Затем эту меру ввели на период с 29 марта 2022 года по 30 июня 2023 года. Вновь мораторий вернули 22 марта 2024-го, а затем продлили до конца 2025 года.