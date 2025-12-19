Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбурге устанавливают обстоятельства двух ДТП с участием пешеходов

В четверг, 18 декабря, с разницей в восемь минут в Оренбурге произошли два наезда на пешеходов. В результате ДТП пешеходы госпитализированы с различными травмами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает полиция Оренбургской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, в 19:58 (MSK+2) на пр. Дзержинского, напротив дома №23 20-летний водитель автомобиля «Инфинити М35» наехал на девушку-пешехода. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В 19:50 напротив дома №37 на ул. Театральной 37-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» наехал на пешехода, также переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

Руфия Кутляева