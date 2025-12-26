Район высокой культуры быта
Гид по обновленному Автозаводу
Новогодние каникулы — лучшее время для исследования города и полезных прогулок, с гидом или самостоятельно. Маршруты по Автозаводскому району — это всегда, с одной стороны, погружение в захватывающую историю советского градостроительного развития, а с другой — знакомство с тем, каким сегодня может стать отдельно взятый район, если о нем заботятся сами жители. «Ъ-Приволжье» собрал главные локации Автозавода, которые стоит посетить.
Микрорайон Соцгород-2 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Фото: Юрий Лебедев / Wikipedia
В начале 1930-х строительство первых микрорайонов вокруг крупнейшего в стране автогиганта начиналось с мечты о городе, где есть все для комфортной жизни. Детские сады и школы, магазины и пекарни, парки и скверы, кинотеатры и библиотеки, бассейны и спортивные центры — и все это рядом, чтобы сотрудникам автозавода можно было не тратить время на дорогу. Первый нижегородский Соцгород с широкими улицами и проспектами, лучами расходящимися от просторных площадей, с четким разделением на промышленную, жилую, транспортную и зеленые зоны, стал тогда образцом для создания городов нового типа по всей стране.
Этому принципу — создавать и поддерживать всю необходимую инфраструктуру рядом с домом и работой — автозавод следует и сегодня, реализуя программу «Новый социальный вектор». Несколько лет назад ее инициировали сами сотрудники автозавода и поддержал промышленник Олег Дерипаска. Суть проекта в том, что по заявкам работников и в партнерстве с властями предприятие вкладывается в модернизацию или создание объектов, необходимых для качественной и комфортной жизни. А депутаты от автозавода оказывают содействие в реализации проектов и в развитии территории. В результате в Автозаводском районе ремонтируются и строятся современные спортивные центры, реконструируются главные культурные достопримечательности, благоустраиваются общественные пространства.
Музей истории ГАЗ
Ленина пр., 95
Музей истории ГАЗ
Фото: Михаил Сорокин
Музей истории ГАЗ — одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, поклонники легендарного бренда едут сюда со всей страны. Это лучшее место и для того, чтобы начать знакомство с историей автозавода и района вокруг него, и для того, чтобы каждый раз открывать в ней для себя что-то новое. Перед посещением важно планировать время: экспозиция очень насыщенная — несколько часов уйдут только на беглый осмотр.
В 1965 году ветераны предприятия создавали экспозицию как музей трудовой славы, коллекция уникальных автомобилей и других экспонатов постоянно пополнялась — музей требовал не только расширения площадей, но и новой концепции. После масштабного обновления музей открылся в 2022 году — в год 90-летия автозавода. Сейчас это трехэтажный историко-технический образовательный центр, оснащенный мультимедийными технологиями: в историю автогиганта погружают видеопроекции и сенсорные экраны, аудиоточки и дополненная реальность. Весь третий этаж — это интерактивная образовательная площадка, куда приходят на экскурсии школьники и студенты. Здесь можно попробовать сконструировать свой автомобиль, изучить все этапы его сборки на мини-версии конвейера, в VR-шлеме поработать со сварочным аппаратом и даже почувствовать себя за рулем автопогрузчика — на тренажере-симуляторе.
Дом ветеранов ГАЗа
Октября пр., 23
Легендарный Бусыгинский дом, построенный в стиле конструктивизма, — идеальная локация для эффектных фотосессий. По сути, это целый квартал — в доме 59 подъездов. Корпуса разделяются огромными римскими арками.
А еще здесь расположен Дом ветеранов ГАЗа — пример того, как по-новому, свежо и актуально, могут жить свою новую жизнь бережно отреставрированные исторические интерьеры. Здесь регулярно проходят выставки фотографий или художественных работ местной изостудии. Кроме нее для ветеранов есть и другие активности: шахматный и бильярдный клубы, свой ансамбль «Второе дыхание», который регулярно дает концерты для юбиляров и на праздники. Стоит заглянуть и в «квартирник» — своеобразный музей быта 50-60-х годов.
ДК ГАЗ
Героя Юрия Смирнова ул., 12
ДК ГАЗ
Фото: Михаил Сорокин
Безусловный центр праздничных активностей — Дворец культуры ГАЗ. В каждые декабрьские выходные и в январские каникулы здесь запланированы новогодние представления: елки для малышей, спектакли для детей постарше, молодежные дискотеки, есть даже свой «Щелкунчик» — наверное, самая востребованная зимняя сказка.
Для каждого автозаводца ДК — это знакомый с детства центр дополнительного образования: с начала 1960-х, когда ДК был построен, в его творческой среде выросло не одно поколение местных жителей. Вокал, танцы, музыкальные инструменты, прикладное творчество, спортивные секции — всего более 30 направлений. Также дворец считается одной из крупнейших в городе концертных площадок: кроме внутрикорпоративных мероприятий самого автозавода, здесь регулярно принимают гастрольные театральные постановки, танцевальные конкурсы и проводят концерты творческих коллективов ДК. В рамках «Нового соцвектора» отремонтирована масштабная входная группа ДК, и это только начало больших работ: разрабатывается новая концепция и дизайн-проект помещений дворца.
Автозаводский универмаг
Октября пр., 2а
Автозаводский универмаг
Фото: Михаил Сорокин
Еще один символ района — Автозаводский универмаг и площадь вокруг него. Фактически «нулевой меридиан» района. Сюда можно прийти за подарками и заодно полюбоваться на роскошные интерьеры памятника конструктивизма: внутри сохранилась парадная лестница с широкими деревянными перилами, стеклянные витражи.
А с площади перед универмагом традиционно отправляются экскурсии по Автозаводу и Соцгороду. По инициативе автомобильного завода была выполнена предконцепция обновления площади. Здесь установили лавочки и качели, разбили цветники. Преобразился и эффектный остекленный фасад универмага: ему вернули классическую монументальность. Перед главным входом в универмаг появилось гранитное панно с картой района.
Автозаводский парк
Молодежный пр.
Автозаводский парк
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Круглогодичный центр притяжения и любимое место для прогулок автозаводцев — парк культуры и отдыха. Зимой здесь заливают отличный каток, который, кстати, будет работать и в новогоднюю ночь: гостям обещают легкую музыку и праздничное настроение от Деда Мороза и Снегурочки.
Автозаводский парк — один из старейших и крупнейших в городе парков, он носит статус регионального памятника ландшафтной архитектуры 1930–1950-х годов. С того времени в парке удалось сохранить историческую структуру с системой фонтанов, широкими аллеями и даже дендросадом с редкими породами деревьев из Южной Америки и Китая, которые высаживали когда-то сами сотрудники автозавода. В рамках «Нового соцвектора» работники завода подготовили концепцию и проектную документацию развития парка, финансирование самой реновации муниципального парка определят органы власти.
Памятник Б. П. Видяеву
Ильича пр.
Памятник Б. П. Видяеву
Фото: Михаил Сорокин
Борис Павлович Видяев возглавлял автозавод на сломе эпох, в 1986–1996 годы. Именно под его началом предприятие кардинально изменило свой продуктовый ряд — была выпущена легендарная «Газель», давшая новый импульс развитию автозавода. Б. П. Видяева на заводе называли «народным» директором — за неравнодушное отношение к сотрудникам.
С инициативой установить памятник легендарному директору выступил коллектив автозавода. В конкурсе идей для монумента участвовало несколько скульпторов. Победил нижегородский мастер Алексей Щитов, «посадивший» Видяева за стол, который одновременно является дорогой в жизнь для его главного детища — автомобиля «Газель». Памятник Б. П. Видяеву установлен в одноименном сквере по проспекту Ильича.
Спорткомплекс «Чайка»
Краснодонцев ул., 32а
Спорткомплекс «Чайка»
Фото: Михаил Сорокин
По спортивным объектам Автозавода можно составить отдельный гид — их здесь больше, чем в любом другом районе города. Местным жителям будет полезно отправиться исследовать спорткомплексы с детьми — наверняка найдется новая интересная секция для занятий, чтобы в новом году построить и новый семейный фитнес-маршрут.
«Чайка» — современный спортивный комплекс, появившийся в результате масштабной реконструкции Стадиона ручных игр. Построенный в 1990-е, он всегда был очень популярен у местных жителей, но давно требовал модернизации. Теперь здесь современное футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, площадки для городошного спорта и пляжного волейбола, памп-трек, капитально отремонтированные павильоны. В спорткомплексе базируется одноименная спортивная школа, где тренируются более 600 человек. После обновления у нее появилась возможность расширить секции и проводить занятия как в помещениях, так и на открытом воздухе. А статус самого стадиона позволяет теперь принимать соревнования даже всероссийского уровня.
Центр спорта Автозавода
Краснодонцев ул., 6
Фото: Михаил Сорокин
Еще один современный спортивный комплекс, появившийся на Автозаводе благодаря «Новому социальному вектору». Известный как Дом физкультуры с бассейном, этот спортцентр открылся в 1968 году. Он традиционно принимает спартакиады самого автозавода и другие соревнования, а также очень популярен у местных жителей — здесь тренируются больше 700 человек ежедневно. В модернизированном спорткомплексе кроме главного бассейна на шесть дорожек по 25 м теперь есть детский, в котором, благодаря современным системам фильтрации, можно заниматься даже с грудничками. Спортивный зал оснащен для игр в мини-футбол, волейбол, стритбол и гандбол, обустроены комфортные трибуны для зрителей и удобные раздевалки для спортсменов, есть даже зона здорового питания.
Центр спортивных единоборств «Сокол»
Львовская ул., 2е
Центр спортивных единоборств «Сокол»
Фото: Михаил Сорокин
Новый спортивный комплекс построен в микрорайоне «Северный» — на территории парка имени 777-летия Нижнего Новгорода. Расположенный рядом с ФОКом «Северная звезда» и школой олимпийского резерва по самбо и дзюдо, «Сокол» стал частью большого спортивного кластера — единственного по этому профилю в городе. Самбо, каратэ, ушу и другими боевыми искусствами в центре занимаются 400 детей. Сегодня это не только место для тренировок и соревнований, но и основной центр развития единоборств в Нижнем Новгороде.
Центр медицинской профилактики ГАЗ
Ленина пр., 99
Центр медицинской профилактики ГАЗ
Фото: Михаил Сорокин
Еще одна рекомендация — для тех, кто в праздники заботится о здоровье. Центр медицинской профилактики автозавода входит в десятку лучших частных некоммерческих медцентров в стране. Почти два десятка отделений, медпункты и профилактории на территории завода, более 100 врачей в штате — предприятию удалось сохранить на своем балансе мощную медицинскую базу. Центр полностью компьютеризирован и оснащен самым современным оборудованием: например, во время пандемии ковида здесь появилось не имеющее аналогов в регионе высокотехнологичное МРТ- и КТ-оборудование, а собственную ПЦР-лабораторию построили с нуля за несколько месяцев.