Район высокой культуры быта

Новогодние каникулы — лучшее время для исследования города и полезных прогулок, с гидом или самостоятельно. Маршруты по Автозаводскому району — это всегда, с одной стороны, погружение в захватывающую историю советского градостроительного развития, а с другой — знакомство с тем, каким сегодня может стать отдельно взятый район, если о нем заботятся сами жители. «Ъ-Приволжье» собрал главные локации Автозавода, которые стоит посетить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микрорайон Соцгород-2 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Фото: Юрий Лебедев / Wikipedia Микрорайон Соцгород-2 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Фото: Юрий Лебедев / Wikipedia

В начале 1930-х строительство первых микрорайонов вокруг крупнейшего в стране автогиганта начиналось с мечты о городе, где есть все для комфортной жизни. Детские сады и школы, магазины и пекарни, парки и скверы, кинотеатры и библиотеки, бассейны и спортивные центры — и все это рядом, чтобы сотрудникам автозавода можно было не тратить время на дорогу. Первый нижегородский Соцгород с широкими улицами и проспектами, лучами расходящимися от просторных площадей, с четким разделением на промышленную, жилую, транспортную и зеленые зоны, стал тогда образцом для создания городов нового типа по всей стране.

Этому принципу — создавать и поддерживать всю необходимую инфраструктуру рядом с домом и работой — автозавод следует и сегодня, реализуя программу «Новый социальный вектор». Несколько лет назад ее инициировали сами сотрудники автозавода и поддержал промышленник Олег Дерипаска. Суть проекта в том, что по заявкам работников и в партнерстве с властями предприятие вкладывается в модернизацию или создание объектов, необходимых для качественной и комфортной жизни. А депутаты от автозавода оказывают содействие в реализации проектов и в развитии территории. В результате в Автозаводском районе ремонтируются и строятся современные спортивные центры, реконструируются главные культурные достопримечательности, благоустраиваются общественные пространства.

Музей истории ГАЗ

Ленина пр., 95

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей истории ГАЗ

Фото: Михаил Сорокин Музей истории ГАЗ

Фото: Михаил Сорокин

Музей истории ГАЗ — одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, поклонники легендарного бренда едут сюда со всей страны. Это лучшее место и для того, чтобы начать знакомство с историей автозавода и района вокруг него, и для того, чтобы каждый раз открывать в ней для себя что-то новое. Перед посещением важно планировать время: экспозиция очень насыщенная — несколько часов уйдут только на беглый осмотр.

В 1965 году ветераны предприятия создавали экспозицию как музей трудовой славы, коллекция уникальных автомобилей и других экспонатов постоянно пополнялась — музей требовал не только расширения площадей, но и новой концепции. После масштабного обновления музей открылся в 2022 году — в год 90-летия автозавода. Сейчас это трехэтажный историко-технический образовательный центр, оснащенный мультимедийными технологиями: в историю автогиганта погружают видеопроекции и сенсорные экраны, аудиоточки и дополненная реальность. Весь третий этаж — это интерактивная образовательная площадка, куда приходят на экскурсии школьники и студенты. Здесь можно попробовать сконструировать свой автомобиль, изучить все этапы его сборки на мини-версии конвейера, в VR-шлеме поработать со сварочным аппаратом и даже почувствовать себя за рулем автопогрузчика — на тренажере-симуляторе.

Дом ветеранов ГАЗа

Октября пр., 23

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом ветеранов ГАЗа Фото: Михаил Сорокин Дом ветеранов ГАЗа Фото: Михаил Сорокин Следующая фотография 1 / 2 Дом ветеранов ГАЗа Фото: Михаил Сорокин Дом ветеранов ГАЗа Фото: Михаил Сорокин

Легендарный Бусыгинский дом, построенный в стиле конструктивизма, — идеальная локация для эффектных фотосессий. По сути, это целый квартал — в доме 59 подъездов. Корпуса разделяются огромными римскими арками.

А еще здесь расположен Дом ветеранов ГАЗа — пример того, как по-новому, свежо и актуально, могут жить свою новую жизнь бережно отреставрированные исторические интерьеры. Здесь регулярно проходят выставки фотографий или художественных работ местной изостудии. Кроме нее для ветеранов есть и другие активности: шахматный и бильярдный клубы, свой ансамбль «Второе дыхание», который регулярно дает концерты для юбиляров и на праздники. Стоит заглянуть и в «квартирник» — своеобразный музей быта 50-60-х годов.

ДК ГАЗ

Героя Юрия Смирнова ул., 12

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДК ГАЗ

Фото: Михаил Сорокин ДК ГАЗ

Фото: Михаил Сорокин

Безусловный центр праздничных активностей — Дворец культуры ГАЗ. В каждые декабрьские выходные и в январские каникулы здесь запланированы новогодние представления: елки для малышей, спектакли для детей постарше, молодежные дискотеки, есть даже свой «Щелкунчик» — наверное, самая востребованная зимняя сказка.

Для каждого автозаводца ДК — это знакомый с детства центр дополнительного образования: с начала 1960-х, когда ДК был построен, в его творческой среде выросло не одно поколение местных жителей. Вокал, танцы, музыкальные инструменты, прикладное творчество, спортивные секции — всего более 30 направлений. Также дворец считается одной из крупнейших в городе концертных площадок: кроме внутрикорпоративных мероприятий самого автозавода, здесь регулярно принимают гастрольные театральные постановки, танцевальные конкурсы и проводят концерты творческих коллективов ДК. В рамках «Нового соцвектора» отремонтирована масштабная входная группа ДК, и это только начало больших работ: разрабатывается новая концепция и дизайн-проект помещений дворца.

Автозаводский универмаг

Октября пр., 2а

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автозаводский универмаг

Фото: Михаил Сорокин Автозаводский универмаг

Фото: Михаил Сорокин

Еще один символ района — Автозаводский универмаг и площадь вокруг него. Фактически «нулевой меридиан» района. Сюда можно прийти за подарками и заодно полюбоваться на роскошные интерьеры памятника конструктивизма: внутри сохранилась парадная лестница с широкими деревянными перилами, стеклянные витражи.

А с площади перед универмагом традиционно отправляются экскурсии по Автозаводу и Соцгороду. По инициативе автомобильного завода была выполнена предконцепция обновления площади. Здесь установили лавочки и качели, разбили цветники. Преобразился и эффектный остекленный фасад универмага: ему вернули классическую монументальность. Перед главным входом в универмаг появилось гранитное панно с картой района.

Автозаводский парк

Молодежный пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автозаводский парк

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Автозаводский парк

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Круглогодичный центр притяжения и любимое место для прогулок автозаводцев — парк культуры и отдыха. Зимой здесь заливают отличный каток, который, кстати, будет работать и в новогоднюю ночь: гостям обещают легкую музыку и праздничное настроение от Деда Мороза и Снегурочки.

Автозаводский парк — один из старейших и крупнейших в городе парков, он носит статус регионального памятника ландшафтной архитектуры 1930–1950-х годов. С того времени в парке удалось сохранить историческую структуру с системой фонтанов, широкими аллеями и даже дендросадом с редкими породами деревьев из Южной Америки и Китая, которые высаживали когда-то сами сотрудники автозавода. В рамках «Нового соцвектора» работники завода подготовили концепцию и проектную документацию развития парка, финансирование самой реновации муниципального парка определят органы власти.

Памятник Б. П. Видяеву

Ильича пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Б. П. Видяеву

Фото: Михаил Сорокин Памятник Б. П. Видяеву

Фото: Михаил Сорокин

Борис Павлович Видяев возглавлял автозавод на сломе эпох, в 1986–1996 годы. Именно под его началом предприятие кардинально изменило свой продуктовый ряд — была выпущена легендарная «Газель», давшая новый импульс развитию автозавода. Б. П. Видяева на заводе называли «народным» директором — за неравнодушное отношение к сотрудникам.

С инициативой установить памятник легендарному директору выступил коллектив автозавода. В конкурсе идей для монумента участвовало несколько скульпторов. Победил нижегородский мастер Алексей Щитов, «посадивший» Видяева за стол, который одновременно является дорогой в жизнь для его главного детища — автомобиля «Газель». Памятник Б. П. Видяе­ву установлен в одноименном сквере по проспекту Ильича.

Спорткомплекс «Чайка»

Краснодонцев ул., 32а

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорткомплекс «Чайка»

Фото: Михаил Сорокин Спорткомплекс «Чайка»

Фото: Михаил Сорокин

По спортивным объектам Автозавода можно составить отдельный гид — их здесь больше, чем в любом другом районе города. Местным жителям будет полезно отправиться исследовать спорткомплексы с детьми — наверняка найдется новая интересная секция для занятий, чтобы в новом году построить и новый семейный фитнес-маршрут.

«Чайка» — современный спортивный комплекс, появившийся в результате масштабной реконструкции Стадиона ручных игр. Построенный в 1990-е, он всегда был очень популярен у местных жителей, но давно требовал модернизации. Теперь здесь современное футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, площадки для городошного спорта и пляжного волейбола, памп-трек, капитально отремонтированные павильоны. В спорткомплексе базируется одноименная спортивная школа, где тренируются более 600 человек. После обновления у нее появилась возможность расширить секции и проводить занятия как в помещениях, так и на открытом воздухе. А статус самого стадиона позволяет теперь принимать соревнования даже всероссийского уровня.

Центр спорта Автозавода

Краснодонцев ул., 6

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сорокин Фото: Михаил Сорокин

Еще один современный спортивный комплекс, появившийся на Автозаводе благодаря «Новому социальному вектору». Известный как Дом физкультуры с бассейном, этот спортцентр открылся в 1968 году. Он традиционно принимает спартакиады самого автозавода и другие соревнования, а также очень популярен у местных жителей — здесь тренируются больше 700 человек ежедневно. В модернизированном спорткомплексе кроме главного бассейна на шесть дорожек по 25 м теперь есть детский, в котором, благодаря современным системам фильтрации, можно заниматься даже с грудничками. Спортивный зал оснащен для игр в мини-футбол, волейбол, стритбол и гандбол, обустроены комфортные трибуны для зрителей и удобные раздевалки для спортсменов, есть даже зона здорового питания.

Центр спортивных единоборств «Сокол»

Львовская ул., 2е

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр спортивных единоборств «Сокол»

Фото: Михаил Сорокин Центр спортивных единоборств «Сокол»

Фото: Михаил Сорокин

Новый спортивный комплекс построен в микрорайоне «Северный» — на территории парка имени 777-летия Нижнего Новгорода. Расположенный рядом с ФОКом «Северная звезда» и школой олимпийского резерва по самбо и дзюдо, «Сокол» стал частью большого спортивного кластера — единственного по этому профилю в городе. Самбо, каратэ, ушу и другими боевыми искусствами в центре занимаются 400 детей. Сегодня это не только место для тренировок и соревнований, но и основной центр развития единоборств в Нижнем Новгороде.

Центр медицинской профилактики ГАЗ

Ленина пр., 99

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр медицинской профилактики ГАЗ

Фото: Михаил Сорокин Центр медицинской профилактики ГАЗ

Фото: Михаил Сорокин

Еще одна рекомендация — для тех, кто в праздники заботится о здоровье. Центр медицинской профилактики автозавода входит в десятку лучших частных некоммерческих медцентров в стране. Почти два десятка отделений, медпункты и профилактории на территории завода, более 100 врачей в штате — предприятию удалось сохранить на своем балансе мощную медицинскую базу. Центр полностью компьютеризирован и оснащен самым современным оборудованием: например, во время пандемии ковида здесь появилось не имеющее аналогов в регионе высокотехнологичное МРТ- и КТ-оборудование, а собственную ПЦР-лабораторию построили с нуля за несколько месяцев.