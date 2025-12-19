На Кубани установлены штрафы за публикацию материалов об атаках БПЛА

В Краснодарском крае утверждены поправки к закону об административных правонарушениях, предусматривающие наказание за распространение информации о террористических актах, диверсиях и атаках БПЛА, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона. За публикацию данных, позволяющих определить местонахождение российских военных, а также оценить последствия ЧС в регионе, предусмотрены штрафы.

Гражданам, впервые совершившим такое правонарушение, будет назначен штраф в сумме от 1 тыс. до 3 тыс. руб., в случае повторного нарушения — 5 тыс. руб. Штраф для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении должностных лиц оштрафуют на 50 тыс. руб., юридических лиц — на 300 тыс. руб., сообщили в заксобрании.

Председатель заксобрания Юрий Бурлачко, комментируя принятие поправок к краевому закону, отметил, что некоторые жители региона «в погоне за хайпом» игнорируют запреты на съемку последствий атак БПЛА, а затем публикуют видео работы систем радиоэлектронной борьбы и ПВО. «В сложившейся ситуации введение административной ответственности является предупреждением для тех, кто пренебрегает требованиями безопасности»,— отметил спикер краевого парламента.

Анна Перова, Краснодар