В бывшем ДК «МЖК» в Екатеринбурге провели ремонт

Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий оказал содействие в ремонте Центра культуры «Молодежный» (бывший ДК «МЖК») в микрорайоне ЖБИ, сообщили в гордуме. В учреждении, имеющем историческое значение как место первых выступлений известных уральских рок-групп («Чайф» и «Наутилус Помпилиус»), были заменены устаревшие системы электроснабжения и отопления, а также проведена очистка и ремонт системы водоотведения. Сейчас в стенах культурного учреждения работают творческие студии, в которых занимаются дети и пожилые люди.

Поддержку образовательному учреждению – школе № 165 оказал депутат Денис Хаванцев. В школе появился кабинет для занятий шахматами, оборудовать его помог парламентарий.

Как рассказали в пресс-службе гордумы, депутаты продолжают помогать участникам специальной военной операции (СВО). Так, депутат Сергей Павленко передал в зону проведения СВО устройства для противодействия беспилотникам. Гуманитарную помощь, которая была сформирована по запросам военнослужащих, депутат отправил вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Владимиром Якушевым.

Кроме того, Сергей Павленко поддержал проведение второго этапа любительской следж-хоккейной лиги. Соревнования, в которых приняли участие 130 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 11 регионов России, прошли на льду спорткомплекса «Калининец». Команда «Уральские волки» из Свердловской области завоевала бронзовые медали и получила право выступить в третьем этапе лиги в Санкт-Петербурге. Поддержку клубу оказывает фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», возглавляемый парламентарием.