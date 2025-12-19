Египет готов помочь в сближении позиций сторон конфликта на Украине

Египет готов приложить усилия, чтобы помочь сторонам украинского конфликта сблизить точки зрения в контексте процесса мирного урегулирования. Об этом глава МИД Египта заявил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Каире.

«Египетское государство всегда призывает к политическим решениям для сохранения стабильности во всем мире»,— сказал господин Абдельати. По его словам, Каир готов работать над тем, чтобы сблизить точки зрения сторон для скорейшего разрешения конфликта.

Глава египетского МИДа также отметил, что стороны договорились наращивать сотрудничество в области разрешения региональных конфликтов. По его словам, Египет и Россия совместно выступают против любых вмешательств извне в дела африканских государств.

Анастасия Домбицкая