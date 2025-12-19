Путин призвал брать пример с Кавказа и устраивать ранние браки детей

Владимир Путин считает, что россияне могли бы брать пример с Кавказа и устраивать браки своих детей в «достаточно раннем возрасте». Заявление прозвучало на «Итогах года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Участник мероприятия сообщил президенту, что ему 23 года и он хочет жениться на девушке, с которой встречается уже восемь лет.

«Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо,— похвалил Владимир Путин.— У народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример».

Президент добавил, что знает о таком обычае от главы Чечни: «У Рамзана Кадырова большая семья, много детей. И выходят замуж, женятся в довольно раннем возрасте. Он мне сказал: "У нас традиция такая". Это очень здорово».