В Уфе после вмешательства прокуратуры восстановили освещение в парке Якутова

Благодаря мерам прокурорского реагирования после обращения жительницы Уфы в парке имени Ивана Якутова организовано уличное освещение.

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в парке частично отсутствовало освещение, а электрические сети не обслуживались должным образом.

Прокуратура внесла в адрес начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Арсена Латыпова представление, по результатам рассмотрения которого начальник производственно-технического отдела администрации Уфы был привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства (ч. 2 ст. 6.11 КоАП РБ).

Майя Иванова