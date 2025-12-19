В Уфе после вмешательства прокуратуры восстановили освещение в парке Якутова
Благодаря мерам прокурорского реагирования после обращения жительницы Уфы в парке имени Ивана Якутова организовано уличное освещение.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в парке частично отсутствовало освещение, а электрические сети не обслуживались должным образом.
Прокуратура внесла в адрес начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Арсена Латыпова представление, по результатам рассмотрения которого начальник производственно-технического отдела администрации Уфы был привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства (ч. 2 ст. 6.11 КоАП РБ).