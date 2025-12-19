За 9 месяцев объем медуслуг для иностранцев в Татарстане достиг $4,89 млн

В январе – сентябре 2025 года объем медицинских услуг, оказанных иностранным гражданам в Татарстане, составил $4,89 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По этому показателю республика заняла четвертое место в России, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

В Татарстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта медицинских услуг вырос на 73%. Развитие этого направления в республике велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а с этого года — в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Анна Кайдалова