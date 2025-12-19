Путин: Европа вмешивалась в выборы США, но не Россия

Президент Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в президентские выборы в США так и не подтвердились. Однако, по его словам, в политические процессы в Соединенных Штатах откровенно вмешивались власти Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никакого сотрудничества, никакого вмешательства России не было. А вот политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую, впрямую вмешивались. Это было совершенно очевидно, заметно и неприкрыто»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года».

Президент заявил, что Европа надеялась на победу на выборах президента США кандидата от Демократической партии, а сейчас рассчитывает на изменение политического ландшафта после промежуточных выборов в Конгресс осенью следующего года. Тем самым, отметил Владимир Путин, европейские политические элиты рассчитывают оказать давление на Дональда Трампа.

Лусине Баласян