В СКР повторно потребовали доклад о задержке зарплаты «Линдовской птицефабрикой»

Председатель СКР Александр Бастрыкин повторно затребовал доклад по уголовному делу о нарушении трудовых прав работников АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод» (г.о. Бор, Нижегородская область). Работник пожаловался ведомству, что не получает зарплату с октября 2025 года, сообщили в информационном центре СКР 19 декабря.

В заявлении отмечается, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие работники предприятия.

Региональное следственное управление по факту невыплаты зарплаты расследует уголовное дело, по которому ранее глава СКР уже поручал представить доклад. В июле работники жаловались в СКР, что не получали зарплату с мая.