Египет и Россия договорились ускорить реализацию совместных проектов

Россия и Египет намерены увеличить товарооборот и ускорить темпы реализации совместных проектов, заявил глава МИД Египта Бадр Абдельати по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Каире.

Прежде всего речь идет о строительстве промышленной зоны на берегу Суэцкого канала, соглашения о котором правительства двух стран достигли в 2018 году. Оно было оптимизировано в 2023 году.

Проект Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала реализуется Министерством промышленности и торговли РФ совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Проект нацелен на создание благоприятных условий для выхода отечественных компаний на рынки Африки и Ближнего Востока.

Анастасия Домбицкая