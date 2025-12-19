Чаще всего 11-классники Удмуртии писали итоговое сочинение о счастливом человеке

99,1% одиннадцатиклассников Удмуртии успешно написали итоговое сочинение для допуска к государственной итоговой аттестации, сообщили в минобрнауки республики. Всего сочинение написали 5,8 тыс. школьников. Те, кто получил «незачет», не явился на экзамен или покинул его по уважительным причинам, будут писать сочинение в дополнительные сроки — в феврале и апреле.

Самая популярная тема одиннадцатиклассников в этот раз — «Кого, по вашему мнению, можно считать счастливым человеком?». Ее выбрали 84% участников. Почти по 5% школьников писали сочинение по темам «Почему первая любовь опоэтизирована человечеством?» и «Можно ли учиться на чужих ошибках?».

«Значительно меньшей популярностью пользовались такие темы, как “Человек, опередивший свое время, — какой он?”, “Все ли можно выразить словом?”, “Как пейзаж в произведении искусства помогает понять мир человеческих чувств?”»,— говорится в сообщении.

Напомним, итоговое сочинение является обязательным для допуска к ЕГЭ. Экзамен пишется около четырех часов. Объем сочинения — не менее 250 слов.