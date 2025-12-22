Эпоха протекционизма

Задачи, стоящие сейчас перед российской химической отраслью, являются беспрецедентными, а планы по развитию — весьма амбициозными. Но, несмотря на очевидные успехи, ключевые решения и прорывы еще впереди. И их вряд ли удастся принять и достичь, используя только имеющиеся инструменты.

За последние десять лет мировая экономика кардинально изменилась. Если смотреть именно на химическую отрасль, то, помимо пандемии, COVID-19, геополитических конфликтов, повлекших глобальное перенаправление торговых потоков, есть еще целый ряд специфических отраслевых изменений. Во-первых, темпы развития нефтехимии сравнялись со средними по мировому ВВП, тогда как раньше она задавала тон, опережая его рост более чем в полтора раза. Во многом это связано с исчерпанием потенциала дальнейшего развития по базовым применениям и замещению других материалов, а новые растущие отрасли-потребители пока не могут перекрыть этот тренд.

На фоне замедления спроса динамика ввода крупных мощностей не снижается, что ведет к обострению конкуренции, особенно в зоне наиболее крупнотоннажных продуктов. Структура спроса также меняется в сторону усложнения. Развитие науки позволяет разрабатывать новые продукты быстрее и под специализированные запросы потребителей. На рынке остается место или для наиболее конкурентных крупнотоннажных производителей, или для игроков, предлагающих нишевую продукцию, технический сервис и разработку продуктовых решений под запрос клиента. Китай сегодня уже не только крупнейший рынок сбыта химии, но и потенциально один из сильнейших мировых конкурентов для всех отраслевых производителей. И речь идет не о крупнотоннажной продукции, а о средне- и малотоннажной химии с высокой добавленной стоимостью.

Второе важное ограничение — растущее число протекционистских механизмов на всех ключевых рынках. Если в начале 2000-х их суммарное количество в мировой нефтехимии исчислялось десятками, то сейчас оно выросло на порядок (из них 200–300 только за последние три-четыре года) и продолжает увеличиваться с каждым новым витком торговых войн, финансовых кризисов и т. п. К таким механизмам относятся и импортные пошлины, и субсидии собственным производителям, и специальные правила сертификации продукции на локальных рынках, и многое другое. Например, Китай имеет широкий набор инструментов не только поддержки своих производителей для обеспечения внутреннего рынка, но и содействия экспорту, в том числе для обеспечения загрузки своих средне- и малотоннажных производств. Несомненно, наличие предприятий с такими преференциями в соседней стране, важном торговом партнере, существенно осложняет не только принятие инвестрешений по новым химическим проектам в России, но и даже функционирование действующих.

Таким образом, кривая предложения, которая традиционно отражала конкурентоспособность производителей и возможность их доступа на рынки, уже является не основным критерием, а лишь одним из. При этом построение детального плана выхода на рынки является задачей проектов не на продвинутой стадии строительства, а одной из важнейших целей уже на этапе предварительной проработки проекта.

Туманное будущее

Вопрос развития российского химпрома неоднозначен. С одной стороны, по-прежнему действуют главные отраслевые ограничения — малые объемы внутреннего рынка, дорогое финансирование, недостаток собственных технологий и др. Кроме того, цели, обозначенные еще в предыдущей отраслевой стратегии, утвержденной в 2014 году, сохраняют свою актуальность. Несомненно, наши компании достигли больших успехов по целому ряду направлений. Например, страна обеспечена крупнотоннажными полимерами, в том числе специальными марками, количество которых на наших заводах за последние годы выросло в несколько раз. Это в том числе позволило относительно гладко пройти последствия введенных ограничительных мер как на импорт нашей продукции, так и на поставки европейской химии на наш рынок.

Вместе с тем, несмотря на сохранение актуальности задач и достигнутые успехи, кардинальное изменение внешней среды требует пересмотра стратегических инструментов и отраслевых приоритетов. Например, кратко- и среднесрочные цели уже обозначены в нацпроекте «Новые материалы и химия». Таким образом, обновленная стратегия химпрома должна задать регуляторный контекст для развития отрасли. Ряд вопросов является настолько сложнореализуемым, что стратегия должна охватывать горизонты 20–30+ лет, а обозначенные задачи должны быть объективно реализуемыми. Кроме того, ее увязка со стратегиями развития отраслей-потребителей является необходимым условием для полноценного развития внутреннего рынка, потенциал которого во многом не раскрыт.

Российская промышленность получает комплексную поддержку на всех этапах: начиная с НИОКР и заканчивая выходом продукции на рынок. Создано большое количество особых зон, которые становятся центром притяжения для производств, предоставляя им инфраструктуру и специальные экономические условия. С другой стороны, по-прежнему существует целый ряд критически важной базовой (сырьевой) химической продукции, строительство производственных мощностей для которой невозможно, если руководствоваться только традиционной экономической логикой. Кроме того, постулирование целей по созданию десятков новых, в том числе взаимосвязанных, химических производств полностью противоречит объективной реальности, в которой российские компании, способные реализовать сложные интегрированные инвестиционные проекты, можно пересчитать по пальцам одной руки. Вдобавок в России отсутствуют механизмы контроля обязательств при реализации таких сложных проектов несколькими игроками.

Решением проблемы может стать создание кластеров нового типа, которые будут решать задачи в существующих условиях: сооружение базовых мощностей, которые могут быть экономически неэффективны, на принципах ГЧП, планирование кластера силами крупных компаний-инициаторов и, наконец, взаимодействие участников кластера через механизмы государственного контроля за обязательствами. В результате появится возможность для создания многокомпонентного, но при этом экономически эффективного производства, которое за счет синергий будет решать одновременно целый комплекс задач не только химпрома, но и экономики страны в целом. Различные инструменты такого кластера уже реализованы в отдельных отраслях экономики: строительство, нефтепереработка и т. д. Задача создания новой системы развития отрасли не является тривиальной, но новые условия требуют новых подходов.

Дмитрий Акишин, управляющий директор компании «Имплемента»