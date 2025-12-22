Металлы не поспевают за аккумуляторами

Цены на основные металлы, используемые в энергетике,— кобальт, литий и медь — в 2025 году показывали противоречивую динамику, остро реагируя на баланс спроса и предложения на основных рынках. Хотя фактического дефицита этих металлов сейчас не наблюдается, аналитики предостерегают о рисках его формирования и, как следствие, роста котировок.

На рынках цветных и драгоценных металлов в 2026 году было неспокойно. На фоне геополитической напряженности и многочисленных санкционных и тарифных ограничений ценовые рекорды в текущем году ставили и медь (выше $11 тыс./т LME), и золото ($4,4 тыс./тройская унция Comex), и серебро ($67 /тройская унция Comex).

Высокую волатильность показали в уходящем году и металлы для энергетического сектора — литий, кобальт и уран. Такая динамика в этих сегментах связана с развитием рынка электромобилей и аккумуляторов для них, а также средств хранения энергии, указывают эксперты. Кобальт и литий — довольно узкие рынки относительно других индустриальных металлов. И резкие изменения спроса, как это было в случае лития в 2021–2022 годах, и нарушения в предложении, как происходит сейчас с кобальтом, могут приводить к кратному изменению цен, говорит старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлере» Никанор Халин. «Основные драйверы спроса на литий — аккумуляторы электромобилей и прочие средства хранения электроэнергии. В кобальте аналогично — только упор в спросе больше на средствах хранения энергии, так как производители аккумуляторов для электромобилей все больше отдают предпочтение технологии LFP (не содержат кобальта) вместо альтернативной NMC. Спрос на уран традиционно полностью зависит от потребностей АЭС»,— поясняет он.

Цена на литий и кобальт, с одной стороны, во многом зависит от спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей и, если смотреть вверх по цепочке, от производителей электротранспорта как ключевого потребителя, с другой — от объемов предложения на рынке, добавляет партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко.

С учетом роста рынка электротранспорта, заложенного в сценарии энергоперехода, многие энергетические агентства ожидают долгосрочного дефицита лития и кобальта. Но такие оценки излишне оптимистичны, говорит господин Халин. По факту, указывает эксперт, динамика продаж электромобилей замедляется из-за отмены субсидий на них в США и Германии. Аналогичные меры в ближайшем будущем могут принять власти Китая. Это может привести к пересмотру прогнозов различных агентств, говорит он.

Литий

Этот металл — основа литийионных аккумуляторов (около 85%), которые ставят в смартфоны, ноутбуки, планшеты и электромобили. Такие накопители энергии также становятся важным компонентом при строительстве центров обмена данными. Батарея электромобиля требует около 44–45 кг чистого лития (99,5% чистоты), поясняет начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Крупнейшими производителями лития в мире являются Австралия (48% мирового выпуска), Чили (24%) и Китай (около 18%). При этом КНР является абсолютным лидером по производству литийионных аккумуляторов и, соответственно, спросу на этот металл, указывает Борис Красноженов. В России, которая занимает третье место в мире по запасам лития, пока не производится его существенных объемов.

По данным Kept, предложение лития в мире за последнюю пару лет существенно увеличилось, что привело к крушению цен до уровней, когда многие компании стали останавливать производства по причине нерентабельности. В настоящее время рынок, судя по развороту ценового тренда, прошел дно, и цена начиная с третьего квартала этого года растет. «Стимулом к росту сейчас выступают скорее ожидания кратного увеличения спроса на литий, нежели реальные фундаментальные перемены в моменте»,— отмечает госпожа Величко. Поддержку цены, по ее словам, осенью 2025 года оказали заявления Китая о планах госпомощи для отрасли электромобилей, удвоения мощностей для накопления энергии и введения компенсационных механизмов для накопителей на базе лития. Позже в СМИ вышел прогноз главы крупнейшего производителя аккумуляторных батарей китайской Ganfeng Lithium, согласно которому спрос на литий вырастет на 30% в 2026 году. Хотя предложение также увеличится, его темпы будут отставать от динамики роста потребления. «Это приведет к уходу от профицита предложения и балансировке спроса и предложения, что по итогу станет стимулом для дальнейшего укрепления цены»,— считает эксперт.

Если темпы роста спроса окажутся еще выше, по мнению главы Ganfeng Lithium, цены могут дойти примерно до $21–28 тыс. за тонну. Аналитики пока более консервативны и придерживаются прогноза, согласно которому котировки в ближайшие четыре года могут находиться в диапазоне $10–14,5 тыс. за тонну.

Кобальт

Цена на кобальт в этом году также показывает существенную позитивную динамику. Основной причиной стал запрет на экспорт этого металла в Конго, на долю которого приходится около 75% мирового производства кобальта. Затем котировки поддерживало его продление и последовавшее введение экспортных квот. «При этом установленные квоты — меньше половины объема производства кобальта в республике в 2024 году. Добывающим компаниям позволили экспортировать чуть более 18 тыс. тонн руды до конца 2025-го и до 96,6 тыс. тонн в 2026 и 2027 годах»,— отмечает Наталья Величко.

В этом месяце правительство Конго изменило систему квот, увеличив разрешенные объемы экспорта до 96 тыс. тонн в 2026 году, но сложные процедуры предоплаты роялти и сертификации продукции привели к задержкам поставок кобальта. «Компания Glencore сделала первую отгрузку кобальта из региона всего несколько дней назад»,— поясняет Борис Красноженов.

Это может быть причиной текущего роста котировок кобальта: из-за длинной логистики и простоев с поставками из Конго в Китае уже наблюдается дефицит предложения. По мнению экспертов, при дальнейшем росте цен на кобальт производители аккумуляторов будут активнее переключаться на альтернативные металлы в производстве батарей.

В ближайший год, по разным оценкам, цена кобальта может составить примерно $47 тыс. за тонну (в случае сохранения ограничений поставок на глобальный рынок) или скорректироваться до $40–41 тыс. при увеличении квот на экспорт из Конго, а также более активном переходе на альтернативные металлы в аккумуляторных батареях.

В последующие годы средние темпы роста спроса на кобальт составят около 5–7%, обгоняя темпы роста предложения. Аккумуляторные батареи будут занимать около 57% в мировом потреблении кобальта по сравнению с 43% в 2024 году. Важным фактором на этом рынке станет рост производства металла в Индонезии, которая может удвоить свою долю на рынке до 22% к 2030 году, считает Борис Красноженов.

Медь

В начале декабря 2025 года котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) обновили очередной исторический рекорд, поднявшись до $11 771 за тонну. Причина очередного роста цен — серьезное сокращение мировых поставок. Оно было спровоцировано, в частности, авариями на ведущих рудниках, включая индонезийский «Грасберг», что привело к падению объемов добычи. Возникший дефицит вызвал ажиотажный спрос: покупатели стали активно скупать металл, опасаясь дальнейшего ухудшения баланса на рынке.

Повышению цен также способствовал устойчивый рост спроса на медь со стороны высокотехнологичных и зеленых секторов экономики. Глобальный переход к возобновляемой энергетике и бум электромобилестроения, где медь широко используется в аккумуляторах и электродвигателях, создают прочную основу для долгосрочного роста потребления этого металла. Кроме того, медь используется для производства двигателей, кабелей и зарядных станций. При этом общее количество меди, используемой для производства типичной аккумуляторной батареи электромобиля, составляет около 83 кг — примерно в четыре раза больше, чем в стандартном двигателе внутреннего сгорания.

Полина Трифонова