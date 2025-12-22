Метан берут под контроль

Принятые в Европе правила учета выбросов парниковых газов, в частности метана, преобразуют глобальные цепочки поставок энергоресурсов. Несмотря на сопротивление некоторых стран, метановый след продукции становится индикатором эффективности экспортеров. Россия пока только встраивается в этот процесс, но для нее он неизбежен с учетом тесного сотрудничества со странами, которые уже приняли новые экологические правила ЕС.

Регулирование выбросов метана переходит из формата добровольных инициатив в обязательство бизнеса. Регламент (ЕС) 2024/1787 предусматривает сокращение метанового следа компаниями, импортирующими ископаемые энергетические ресурсы в ЕС, включая трейдеров, а также производителей ЕС.

Инициативы по снижению выбросов метана формируются уже несколько десятилетий. В 2005 году вступил в силу Киотский протокол, основная цель которого — уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу для борьбы с глобальным потеплением. В 2015-м было принято Парижское соглашение по климату, направленное на удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2°C. А в 2021 году в рамках Конференции ООН по изменению климата появилась метановая хартия (Global Methane Pledge), устанавливающая глобальную цель — снизить выбросы метана на 30% к 2030 году по сравнению с 2020-м.

Ужесточение требований

В свою очередь, регламент ЕС от 2024 года накладывает обязательства не только на производителей, но и на компании, импортирующие топливную продукцию. Промышленным предприятиям необходимо отчитываться и верифицировать выбросы на уровне источников выброса метана, импортерам — повышать прозрачность в отношении цепочки создания стоимости и внедрять процессы мониторинга. Поставщики сырой нефти, природного газа и угля обязаны предоставлять информацию о мерах контроля выбросов метана и метановом следе для подтверждения его величины установленным максимальным значениям метанового следа продукции. Кроме того, для новых контрактов, заключенных после 4 августа 2024 года, необходимо подтверждение, что импортируемая продукция соответствует требованиям ЕС по мониторингу, верификации выбросов метана и отчетности о них. Если импортер работает через посредников, он должен раскрыть цепочку создания стоимости и обосновать надежность и достоверность исходных данных и результатов оценки.

В случае нарушений уполномоченные органы имеют право выдать предупреждение или применить штрафы, которые могут достигать 20% годового оборота компании. При этом система не предусматривает мгновенного запрета на импорт при выявлении несоответствий, чтобы не ставить под угрозу энергобезопасность ЕС.

Реакция на новые европейские правила была неоднозначной и привела к обсуждению возможности введения аналогичных мер в других странах. В этой ситуации компании, которые первыми адаптируются к новым требованиям, получат стратегическое преимущество. Внедрение бизнес-стратегии для управления выбросами метана позволит обеспечить баланс между экономической выгодой от декарбонизации и долгосрочной устойчивостью бизнеса в условиях ужесточения требований климатического регулирования.

Значимость метана

Развитие регулирования связано с двойственной природой самого газа. С одной стороны, метан — значимый ресурс, с другой — мощный парниковый газ, который удерживает тепло в атмосфере более чем в 28 раз интенсивнее углекислого газа. И регламент ЕС призван не только поддерживать достижение климатических целей, но и способствовать устранению прямых потерь и системных рисков по всей цепочке: от добычи до сбыта ископаемого топлива.

Экономическую целесообразность сокращения выбросов признают многие крупные компании. Например, Shell, BP и ExxonMobil выступают против отмены метанового регулирования. Решения по снижению метанового следа не требуют значительных инвестиций и увеличения чистых расходов, позволяя сокращать при этом выбросы на этапе добычи полезных ископаемых до 35%. Кроме того, уменьшение утечек метана и сокращение факельного сжигания сохраняют полезную продукцию и повышают операционную эффективность.

Вместе с тем такие государства, как США и Катар, не поддерживают принятия регламента ЕС. Министр энергетики Катара заявил, что страна полностью прекратит поставки СПГ в Европу, если Евросоюз не пересмотрит свои ESG-стандарты.

Несмотря на разногласия и сопротивление некоторых регионов, новые требования ЕС уже преобразуют глобальные цепочки поставок энергоресурсов, а метановый след продукции становится индикатором эффективности экспортеров.

Глобальный тренд

Глобальные игроки постепенно привыкают следовать новым экологическим требования. В международной комплексной программе отчетности по выбросам метана в нефтегазовой отрасли OGMP 2.0 уже состоят 154 компании. Больше половины из них — организации из ЕС, но в программе есть предприятия Северной Америки, АТР, СНГ и Ближнего Востока. Все крупные экспортеры СПГ в США публикуют отчетность о метановом следе и проводят мониторинг. Компании СНГ частично раскрывают данные о метановом следе и разрабатывают систему мониторинга выбросов.

При этом в разных странах отличаются подходы к вопросу снижения выбросов. Страны АСЕАН внедряют системный подход к снижению выбросов при активной поддержке международных партнеров и внедрении цифровых инструментов: совершенствуют мониторинг, стандартизируют отчетность и внедряют верификацию.

Китайский план по ограничению выбросов метана нацелен на сокращение выбросов в энергетике, сельском хозяйстве и секторе переработки отходов. Региональные компании внедряют наземные системы мониторинга, а также применяют беспилотные летательные аппараты и спутниковое дистанционное зондирование. Кроме того, энергетический сектор КНР развивает рекуперацию, использует технологии обнаружения и устранения утечек и постепенно сокращает количество традиционных факельных установок при добыче нефти и природного газа.

Национальная цель Японии — сократить выбросы парниковых газов, в том числе метана, на 60% к 2035 году по сравнению с 2013-м. В 2022 году страна снизила выбросы метана на 40% по сравнению с уровнем 1990-го, при этом выбросы в топливном секторе уменьшились на 25%. Кроме того, Япония является участником Метановой хартии, а в 2023 году совместно с США, Южной Кореей, Австралией и Европейской комиссией создала Коалицию по сокращению выбросов парниковых газов в цепочке производства СПГ (Coalition for LNG Emission Abatement toward Net-zero).

Южная Корея, в свою очередь, утвердила план по снижению выбросов метана к 2030 году, соответствующий Метановой хартии. Согласно документу, энергетические компании должны регулярно пересматривать управление фугитивными выбросами, сокращать использование ископаемого топлива за счет изменения структуры энергопотребления и повышать энергоэффективность.

Государства Ближнего Востока также ведут активную деятельность по управлению выбросами метана из-за того, что на регион приходится почти 40% мирового экспорта нефти. При этом повестка по снижению метанового следа находится на разных уровнях реализации в зависимости от страны.

ОАЭ первыми из объединения стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) приняли стратегическую инициативу UAE Net Zero 2050 по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений ПГ к 2050 году. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты являются членом Метановой хартии и ключевым партнером Глобального партнерства по сокращению факельного сжигания и выбросов метана (Global Flaring and Methane Reduction Partnership).

Ирак и Саудовская Аравия также присоединились к Метановой хартии и работают над внедрением национальных мер по управлению выбросами метана, в то время как Кувейт только начинает разрабатывать соответствующий план действий.

В российском энергетическом секторе пока нет системного подхода к вопросу регулирования выбросов природного газа. Регуляторы рассматривают метан как загрязняющее вещество, что методически усложняет его учет как климатически активного газа в рамках международного регулирования.

Но национальным компаниям с учетом активного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) приходится учитывать особенности национальных климатических программ и требования стран, импортирующих топливные ресурсы. Компетенции в управлении выбросами метана приобретают стратегически важную роль для российских энергетических компаний, которые стремятся наращивать конкуренцию на рынках АТР и снижать риски несоблюдения экологических и климатических стандартов.

Евгений Тананайко, директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept