Солнцу и ветру собрали комбо

Развитие в России гибридных проектов в области возобновляемой энергетики должно смягчить проблему энергодефицита в ряде регионов страны. Речь идет об использовании ветряных и солнечных установок совместно с накопителями электроэнергии. Такие варианты, по расчетам участников рынка, будут конкурентны с традиционной генерацией. Но для полноценного развития возобновляемой энергетики необходимо решить проблемы обеспечения оборудованием, финансированием и сетевой инфраструктурой, считают эксперты.

Сектор возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России продолжает активно развиваться, несмотря на внешнее давление. Совокупная установленная мощность альтернативной генерации в стране по итогам 2025 года может вырасти на 15% и превысить 7,5 ГВт. По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в январе—июне этот показатель был на уровне 6,64 ГВт, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии по итогам 2025 года может составить 1,3% от общего объема в энергосистеме и превысить 16 млрд кВт•ч.

Как отмечает руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева, в уходящем году российский рынок ВИЭ показал рекордный, но неравномерный рост. «Темпы в ключевых регионах замедлились из-за барьеров сетевого хозяйства и сложностей с разрешениями. Главным событием стало достижение низких цен в солнечной энергетике, где аукционные тарифы в некоторых регионах обновили исторические минимумы»,— отмечает она. Ключевым трендом эксперт называет стремительное развитие гибридных проектов с использованием зеленой генерации и накопителей электроэнергии как ответ на проблему просадок в сети.

С этим согласен независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Он напоминает, что в России есть два энергодефицитных региона, где применение альтернативной генерации особенно актуально: это Дальний Восток и энергосистема юга. В нынешнем году важным шагом к автономному энергоснабжению ДФО стало проведение отбора новых проектов ВИЭ. В его рамках были выбраны 45 объектов с общим плановым объемом установленной мощности 1,56 ГВт (6 ветроэлектростанций и 39 проектов солнечной генерации).

Кроме того, внедрение технологий накопления началось на юге России. Согласно последней версии схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2025–2029 годы, дефицит в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга к 2030-му может достигнуть 2,1 ГВт. Для его частичной компенсации до июля 2026 года планируется ввести в эксплуатацию энергоаккумулирующие системы мощностью 100 МВт в Крыму и 250 МВт в Краснодарском крае. Сейчас пилотный проект установки систем накопления энергии в ОЭС Юга реализуют «Россети». Но в перспективе планируется переход к конкурсным отборам таких проектов и возврату инвестиций через механизм долгосрочной продажи мощности.

По расчетам «Совета рынка», ВИЭ и накопители энергии могут обеспечить сравнимый с ТЭС полезный отпуск электроэнергии и среднюю мощность в плановые часы пиковой нагрузки. Так, в ОЭС Востока условную угольную ТЭЦ на 90 МВт могут заменить солнечные электростанции на 425 МВт и накопители на 41 МВт (время работы шесть часов). При этом расчетный годовой платеж на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) для традиционной генерации составит 8,5 млрд руб., а для возобновляемой — 9 млрд руб. На юге платеж для ТЭС с парогазовой установкой условной мощностью 265 МВт на ОРЭМ будет составлять 25 млрд руб. в год, а для ветроэлектростанций (ВЭС; 517 МВт) и накопителей (125 МВт) — 16 млрд руб.

Перспективы и риски

ОЭС Юга и энергосистема ДФО хорошо подходят для развития автономной энергетики на базе альтернативной генерации с учетом большого количества солнечных дней в Приморье и высокой концентрации частных владений на юге. «На юге традиционно расположен большой жилой сектор, благодаря которому в регионе есть все предпосылки для того, чтобы развивать ВИЭ. Это идеальный плацдарм для того, чтобы применить солнечную генерацию»,— говорит господин Родионов. Для примера: в США на долю частных домовладения приходится 20% установленной мощности национальных СЭС. В России, считает эксперт, можно применить этот опыт с использованием частно-государственного партнерства для строительства необходимой инфраструктуры.

Дальнейшее развитие ВИЭ в России зависит от того, насколько быстро и эффективно удастся решить два комплекса проблем, говорит Кирилл Родионов. К первому относится общий для всей российской промышленности вопрос высокой стоимости кредитования, зависящей от действующей ставки ЦБ. Из-за сложностей с заемным финансированием страдает экономика проектов, издержки становятся менее предсказуемыми, и это в целом влияет на готовность инвесторов вкладывать средства. Простимулировать российских инвесторов государство могло бы через налоговые льготы, уверен Кирилл Родионов.

Второй тип рисков связан с дефицитом оборудования. Возможности российских производителей по выпуску необходимых установок довольно ограниченны, ресурсы уже фактически исчерпаны. В начале декабря гендиректор «Росатом Возобновляемая энергия» (управляющая компания ветроэнергетического дивизиона «Росатома») Григорий Назаров заявлял, что госкорпорация не готова приступать к новым проектам в сфере ВИЭ, так как ее инвестиционный портфель находится на грани возможностей: «Сказать, что у нас есть какой-то ресурс, чтобы выйти на новые проекты в ближайшие пять лет — его сейчас нет, тем более если ставка на текущем уровне будет сохраняться еще два-три года». Компания уже ввела в эксплуатацию девять ВЭС на юге России мощностью более 1 ГВт. До 2027 года «Росатом» планирует довести этот показатель до 1,7 ГВт.

На данный момент, говорит Кирилл Родионов, темпы ввода объектов ВИЭ в России невозможно ускорить только за счет производимого внутри страны оборудования. Де-факто это говорит о том, что России нужно отказываться от стратегии полного импортозамещения в этом секторе. «Было бы эффективнее убрать требование по обязательной локализации при реализации проектов и снять все ограничения на поставки зарубежного оборудования. Например, обеспечить ветроустановками и солнечными станциями Дальний Восток может Китай с учетом короткого транспортного плеча»,— полагает эксперт. По его словам, это положительно отразится не только на сроках ввода новых мощностей, но и на себестоимости проектов, от которой зависит размер тарифов для потребителей.

К тому же в Китае, указывает господин Родионов, сейчас сложился большой профицит по производству солнечных панелей, так как страна сталкивается с ограничениями экспорта этой продукции в США и Европу. Поэтому китайские производители гарантированно смогут поставить в Россию необходимое количество установок.

Солнечное и ветреное будущее

В правительстве признавали сложности с обеспечением оборудованием. В ноябре инвесторам в возобновляемую энергетику разрешили сдвинуть на два года вводы своих объектов или отказаться от них без штрафных санкций. Ранее АРВЭ просила об отсрочке обязательств в отношении 54 объектов с общей установленной мощностью около 2 ГВт. Отраслевые игроки указывали на удорожание заемного финансирования, сложности с поставками комплектующих и доступом к оборудованию, которое локализовывали в РФ ушедшие иностранные производители, а также отсутствие у местных производителей мощностей для его выпуска в необходимом объеме и в сжатые сроки.

Несмотря на трудности, власти не отказываются от оптимистичных планов по дальнейшему масштабному развитию сектора ВИЭ в России. По результатам уже проведенных отборов генерации до 2030 года в стране должно быть введено свыше 6 ГВт объектов на возобновляемых источниках энергии, сообщали в «Системном операторе». А к 2050-му, как заявлял вице-премьер Александр Новак, доля чистых источников энергии в российском энергобалансе достигнет 90% с учетом гидроэнергетики и атомной генерации. Сейчас этот показатель составляет около 40% (отдельно ВЭС и СЭС — около 2%). Через 25 лет ВИЭ должны нарастить свою долю до 8–10%.

При этом полный переход на солнечную и ветровую энергию в России на горизонте XXI века возможен только в отдельных энергосистемах в зависимости от природного потенциала конкретной зоны, структуры энергосистемы, а также развитости электросетевой инфраструктуры, подчеркивал глава АРВЭ Алексей Жихарев.

Анна Васильева также полагает, что в перспективе основным вызовом для сектора альтернативной энергетики станет не строительство новых мощностей, а модернизация сетей и создание рыночных механизмов для гибкости системы.

Ольга Матвеева