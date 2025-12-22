«Юрист в ТЭК может влиять на правила игры»

Роль юридической функции в российских топливно-энергетических компаниях постепенно усиливается. О том, какие дополнительные функции могут взять на себя правовые департаменты, почему юрист из рутинного сотрудника должен стать бизнес-стратегом и как изменился саммит «ТЭК и право», “Ъ” рассказала руководитель центра по развитию бизнес-партнерства «Газпромнефть Экспертные решения» Светлана Бухтоярова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель по развитию бизнеспартнерства «Газпромнефть Экспертные решения» Светлана Бухтоярова

Фото: Предоставлено Газпромнефть Экспертные решения» Руководитель по развитию бизнеспартнерства «Газпромнефть Экспертные решения» Светлана Бухтоярова

Фото: Предоставлено Газпромнефть Экспертные решения»

— Саммит «ТЭК и право», который поддерживает ваша компания, прошел уже третий раз. Чем он отличался от первых двух?

— В этом году мы попробовали выйти за пределы юридических тематик, попытались по-другому посмотреть на функции правового департамента в целом. Сейчас юрист должен не просто выполнять свои рутинные функции, а стать определенным «гейм-чейнджером» бизнес-процессов: смотреть дальше повседневной работы, анализировать сложившиеся тренды, расширять набор решений и задумываться о завтрашнем дне уже сегодня. Такая концепция выводит профессию юриста на новый уровень. Она заставляет нас мыслить стратегически, а не тактически.

В этой парадигме для эффективной работы компании нужна четкая координация между правом, GR и стратегическим планированием. Поэтому в этом году на саммит мы пригласили GR-экспертов и стратегов, которые показали юристам возможные дальнейшие варианты развития. Подобное визионерство может принести большую практическую помощь, так как к решению многих вопросов правовые департаменты будут готовы заранее, а не когда нужно «тушить пожар». Понимая разные сценарии развития ситуации, юрист успеет задуматься о том, какие правоотношения ему придется оформлять, какие есть для этого законодательные нормы и каких не хватает, какие инструменты нужны, чтобы подстроиться под изменяющуюся конъюнктуру. В свою очередь, эксперты по стратегическому планированию и GR могут получить от юристов информацию о тех инструментах, с помощью которых можно реализовать их планы. Ведь GR — это про изменение регуляторного законодательства, а никто лучше юриста не понимает, как оно структурировано и что надо менять. Чувство материи права — это наша профессиональная вотчина.

— Есть ли кейсы, когда юрист в ТЭК становится «гейм-чейнджером»?

— Конечно, и их много. За счет сквозного характера правовой работы, присутствующей в большинстве бизнес-процессов, юрист зачастую видит больше отдельного бизнес-подразделения, может анализировать и предлагать новое, наводить мосты. Иногда бизнес-подразделения конкурируют между собой, иногда — не видят точек возможного соприкосновения. И юрист проактивно выступает интегратором или медиатором. Например, в ходе переговоров о поставке ты видишь, что контрагенту нужен не товар сам по себе, а подъездные пути. А это покупка земельного участка, изменение назначения разрешенного использования, проект и укладка дороги. И все эти задачи наша группа компаний отлично умеет решать — просто структурирует силами не одного подразделения, а нескольких. Это уже качественно иные отношения с партнером. А какую синергию можно выявить через правовое сопровождение технологических разработок! Профессия дает возможность быть и узконаправленным, и предельно широким — оба варианта правильные. Но для изменения парадигмы критично важна не только проактивность юриста, важно доверие бизнеса: он тебя знает, прислушивается и понимает, что ты не сделаешь хуже, не будешь за него принимать решения, твой совет не воспримут в штыки. Это вырабатывается годами и зависит от позиции и взгляда на профессию руководителя функции.

— В этом году главной темой саммита стал «Открытый код». Как это связано с юриспруденцией?

— Наша конференция не просто набор тем. У нас всегда есть общий посыл, который раскрывается в различных правовых аспектах. Первый саммит провозглашал: «Время объединять усилия», он вобрал в себя темы, которые объединяют интересы юристов ТЭК; второй — «нелинейность»: предполагал обсуждение нестандартных правовых решений тех задач, которые перед нами ставит сегодняшний день.

Сейчас в России одна из ключевых задач бизнеса и государства — технологическое лидерство и суверенитет. Мы наблюдаем, как происходит переход от вынужденного использования отечественных продуктов к разработке конкурентоспособных решений. Поэтому основной идеей саммита 2025 года мы выбрали тематику правового сопровождения именно этих процессов. Но достижение поставленных правительством целей невозможно без общих усилий. Как никогда стали важны обмен опытом и насмотренность на кейсы друг друга. Отсюда — «открытый код»: мы проводим аналогию с программным обеспечением. Ты берешь действующие решения и не просто повторяешь их — развиваешь и совершенствуешь.

— Тема «открытого кода» подразумевает обмен решениями. Но как в условиях коммерческой конкуренции и конфиденциальности информации компании решаются делиться именно ноу-хау в правовой сфере?

— Это вопрос доверия. Мы не говорим об обмене коммерческой тайной или деталями конкретных договоров. Речь о правовых методологиях и принципах реагирования на общие для всей отрасли вызовы. Например, как юридически корректно провести миграцию ПО на российские аналоги с точки зрения лицензионных соглашений? Как структурировать совместное предприятие с научным институтом для разработки технологии? Как выстроить эффективную правовую инфраструктуру, поддерживающую переход на российские решения на всех этапах жизненного цикла? Это те «открытые исходники», которые, будучи однажды кем-то созданы и адаптированы под ТЭК, могут сэкономить всем юристам нашего сектора колоссальные ресурсы. На саммите мы обсуждаем не готовые документы, а каркасы, логику, изученные уроки и проверенные принципы. Это уровень выше конкретики, уровень правового моделирования.

— Что наиболее сильно волнует отрасль в этом году?

— Темы, которые обсуждались на саммите, можно поделить на те, что диктует компаниям сложившаяся ситуация, и уже привычные кейсы, которые постоянно требуют актуализации. Например, одна из ключевых задач сейчас стоит в области модернизации высокотехнологичного оборудования. Еще одна острая тема — новые формы инвестиций в отрасль. Решение этих проблем переходит из экономической и финансовой плоскости в первую очередь в правовую.

Ко второму типу задач можно отнести постоянное отслеживание изменений законодательства и трендов, напрямую влияющих на сектор ТЭК. Например, вопросы управления недвижимостью и имуществом, оформления земельных прав и интеллектуальной собственности. Потому что, несмотря на определенную консервативность подходов, российское законодательство довольно стремительно меняется, подстраиваясь под новые реалии. И иногда злободневные юридические вопросы становятся для участников отрасли наиболее интересными. На саммите сессия с такими, казалось бы, повседневными темами оказалась самой длинной: обсуждение затянулось на несколько часов.

— Получается, что темы обсуждались очень разные, иногда диаметрально противоположные. Как они выбирались?

— Ежегодный выбор тем можно назвать нашим ноу-хау. Мы предложили новый формат, в рамках которого участники отрасли сами выбирают, что хотят обсудить и о чем послушать. Саммит «ТЭК и право» — это закрытый клуб, который дает возможность заглянуть во внутреннюю кухню компаний с пользой для всех сторон.

Для того чтобы это работало, мы очень тщательно подходим к выбору тем, которые объединяются общим смыслом на всех этапах подготовки и проведения саммита. Мы берем за основу несколько актуальных бизнес-вопросов и выбираем из них наиболее острый. Отправляем наши наброски коллегам в других компаниях, получая отклик, что из предложенного им интересно, есть ли им что сказать и видят ли они другие актуальные темы, которые мы не учли. Так верстается программа. Кроме того, со всеми спикерами мы обязательно собираемся несколько раз, чтобы темы звучали максимально практично и интересно, а спикеры — слаженно.

— Какой самый ценный профессиональный навык сегодня должен развивать в себе юрист ТЭК, чтобы оставаться востребованным?

— Способность к системному междисциплинарному мышлению. Юрист ТЭК сегодня не может позволить себе быть в профессиональном вакууме. Он должен уметь читать не только судебную практику, но и технический регламент, финансовую модель, разбираться в основах геологии, цифровых технологий и экологических стандартов. Его ценность — в умении переводить бизнес-задачу или технологический вызов на язык правовых конструкций и, наоборот, предвидеть, как новая норма закона ударит по технологической цепочке. Это требует непрерывного обучения и понимания, как устроен бизнес. Такой юрист перестает быть пассивным наблюдателем и становится проактивным созидателем — тем самым «гейм-чейнджером», который меняет не только контракты, но и будущее отрасли.

Интервью взяла Ирина Салова