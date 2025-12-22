Потребители разошлись в трендах

Тенденции в разных частях мирового газового рынка диаметрально разошлись в 2025 году. Если Европа рекордно наращивала закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за отказа от российского трубопроводного сырья, то Азия замедляла темп его потребления. Газа на глобальном рынке хватало с избытком, что давило на газовые котировки. В перспективе эксперты ожидают волны ценовой волатильности с учетом планов по запуску новых мощностей для сжижения после 2027 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Европа к середине декабря побила несколько рекордов по закупке сжиженного природного газа для заполнения подземных хранилищ на зимний период. В первые две недели последнего месяца года импорт достиг максимума для этого периода за всю историю наблюдений. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), с 1 по 14 декабря с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС после регазификации поступило 5,8 млрд кубометров, что почти на 14% выше показателей аналогичного периода прошлого года. В целом с начала года поставки в европейскую ГТС составили 136 млрд кубометров (рост на 28,5%).

В ноябре прирост импорта СПГ в Европе также достиг исторического рекорда, указывал в своем докладе Форум стран—экспортеров газа. Закупки выросли на 37%, до 12,4 млн т. Такую динамику эксперты объясняют резким снижением импорта трубопроводного газа и усилением внутрирегиональной торговли им.

Резкий скачок спроса на сжиженный газ связан с еще одним рекордом — по отбору сырья из ПХГ в ноябре. Во второй половине месяца GIE семь раз фиксировала максимальные для этих дней суточные нетто-отборы газа (то есть потребление было выше объема закачки). Больше таких рекордных суточных отборов было только в ноябре 2016 года. Тогда пики достигались 11 раз, рассчитали в «РИА Новости».

Запасы газа в европейских ПХГ по итогам прошедшего отопительного сезона 2024–2025 годов были на уровне 34% (снижение на 22 п. п. в годовом исчислении), что в сочетании с очередным сокращением импорта трубопроводного газа из России потребовало от ЕС резко увеличить импорт СПГ, поясняет гендиректор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Наталья Порохова. По ее прогнозу, в целом за 2025 год закупки сжиженного газа в регионе подскочат более чем на 30%, при этом крупнейшим поставщиком будут США (доля в общем импорте СПГ — около 60%).

Активно закупать сжиженный газ Европа вынуждена на фоне отказа от импорта российского трубопроводного газа (сейчас поставки ведутся только по газопроводу «Турецкий поток»). А 17 декабря Европарламент одобрил официальный план о прекращении импорта СПГ с конца 2026 года и трубопроводного газа — к концу 2027-го. Теперь закон направят на голосование министров стран ЕС. При этом его смогут принять большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии, которые полностью зависят от российских поставок. Как сообщала в начале декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, доля России в европейском импорте газа с 2022 года упала с 45% до 13%.

Газ не держится под землей

Сезон отбора газа в этом году Европа начала в середине октября, на декаду раньше привычного срока на фоне холодной погоды. К этому времени средний уровень запасов в европейских странах составлял 82,9%. Ниже этот показатель был только в период пандемии в 2021 году. То есть к началу зимнего сезона ЕС не смог достичь зафиксированной в законодательстве целевой отметки 90% подземных запасов с 1 октября по 1 декабря каждого года. Впрочем, требования Еврокомиссии допускают отклонение 10% на случай сложностей с заполнением ПХГ. А 15 декабря объем запасов опустился до 71,2 млрд кубометров. Например, в Нидерландах объемы в хранилищах упали до 57,95%, в Германии хранилища заполнены на 63,1%.

В «Газпроме» поспешили указать, что такой стремительный темп отбора газа заметно истощает запасы в европейских ПХГ, что, в свою очередь, снижает их производительность. Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, предупреждали в компании в конце ноября.

Как отмечает директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Мария Белова, Европе и дальше придется замещать выпавшие объемы российского трубопроводного газа дополнительными поставками СПГ, что увеличит транспортные расходы, а следовательно, приведет к повышению цен на газ. Это негативно скажется на домохозяйствах и промышленности, считает эксперт. «Предприятия—потребители газа будут становиться менее конкурентоспособными по сравнению с производителями из стран с более дешевыми энергоносителями. Это продолжит начавшийся в 2022 году тренд на закрытие и/или перенос производств в другие регионы»,— считает она.

Азии много не надо

В противоположность Европе, закупающей рекордные объемы СПГ, на другом крупнейшем рынке — в Азии — наблюдается сокращение динамики потребления, указывает Наталья Порохова. «В 2025 году рост спроса на газ в Азии замедлился, что стало неожиданностью для рынка после бурного подъема 2024-го. Наибольший вклад в снижение внесли Китай и Индия»,— говорит глава ЦЦИ. По оценке центра, импорт СПГ в КНР по итогам 2025 года упадет более чем на 10%, а общее потребление газа вырастет всего на 1–2% год к году после роста на 7–8% в 2023–2024 годах. Потребление газа в Индии также снижается (на 6% за десять месяцев 2025-го). «Такое снижение связано с все еще высокими спотовыми ценами на газ, которые большую часть 2025 года держатся в диапазоне $400 за 1 тыс. кубометров, и снижением мировых цен на энергетический уголь»,— поясняет эксперт.

Госпожа Порохова прогнозирует, что 2026 год будет периодом роста предложения СПГ в мире, что приведет к увеличению профицита и, соответственно, снижению цен на газ в Европе и Азии. Снижение цен на газ в Европе TTF, которое наблюдается в четвертом квартале 2025-го, уже частично связано с нарастающим предложением сжиженного газа в мире, говорит она. Согласно базе данных ЦЦИ, в 2026 году предложение СПГ в мире увеличится в целом на 35–40 млн тонн (рост на 8–9%). Такой тренд подтверждает Мария Белова. Она уверена, что начавший свое формирование избыток СПГ на глобальном рынке приведет к снижению газовых цен.

Газовый барьер

России, которая в ближайшие пять лет собиралась занять 20% мирового рынка сжиженного газа, будет сложно это сделать с учетом масштабных ограничений. Хотя страна наращивает объемы производства СПГ благодаря запуску проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», экспортировать его все сложнее. «Поставки российского газа на экспорт снижаются. В целом по году мы ожидаем их объема на уровне 159 млрд кубометров, что на 4,2% меньше показателей 2024 года. Это в основном связано с остановкой транзита трубопроводного газа в Европу по территории Украины и санкционными ограничениями — попаданием "Криогаз-Высоцк" и «Портовая СПГ» в SDN List США в начале 2025 года и запретом на реэкспорт российского СПГ в рамках 14-го пакета санкций ЕС в середине года»,— поясняет Мария Белова.

По прогнозу «Имплементы», в 2026 году поставки газа из России за рубеж выйдут на уровень около 170 млрд кубометров. Этот рост станет результатом синергии нескольких факторов: наращивания мощностей по экспорту СПГ, включая обходные логистические маршруты для проектов под ограничениями (прежде всего «Арктик СПГ-2»); тактического увеличения закупок Европой до начала действия обозначенного в 19-м пакете ЕС полного эмбарго; последовательной диверсификации поставок в сторону быстрорастущего азиатского рынка, говорит эксперт.

Ждать быстрых успехов в наращивании объемов экспорта трубопроводного газа, по ее мнению, также не стоит — возможности переориентации таких поставок сильно ограниченны. «Что же касается средне- и долгосрочной перспектив, то есть шансы нарастить поставки в Казахстан и Узбекистан или же в Китай транзитом через эти страны. В периметре проектов по-прежнему остается организация трубопроводных поставок газа в Иран посредством строительства газопровода через Азербайджан с возможностью расширения пропускной мощности с 2 млрд до 50 млрд кубометров в год»,— отмечает Мария Белова.

По мнению руководителя проектов компании Strategy Partners Анны Васильевой, ключевым событием 2025 года на фоне временного избытка СПГ можно назвать волну принятия финальных инвестрешений по новым заводам сжижения, прежде всего в США и Катаре, которые обеспечат рост поставок после 2027 года. Главным трендом эксперт считает усиление конкуренции между производителями и давление на традиционные формулы долгосрочных контрактов. При этом она отмечает, что трубный газ сохранил роль в региональной логистике с учетом роста поставок в Китай и Турцию, но глобально доминирует СПГ. В перспективе рынок ждет новой ценовой волатильности с запуском новых мощностей и возможным восстановлением спроса в ЕС после полного замещения российского газа, говорит госпожа Васильева.

Ирина Салова