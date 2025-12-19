Айдар Галимов, Concord Orchestra, «Снежная королева» и «Елки 12»

На следующей неделе в Уфе выступят Айдар Галимов, Concord Orchestra, любители классики смогут посетить концерт органной музыки. В театрах преимущественно состоятся показы спектаклей для детей: «Зимняя небылица», «Снежная королева», «Новогодние приключения Длинноуха», «Дюймовочка и принц». В кинотеатрах — несколько кинопремьер: «Елки 12», «Невероятные приключения Шурика», «Снеговик» и «Поймать монстра».

Концерты

24 декабря в ресторане «Максимилианс» состоится вечеринка «Новый год с Айдаром Галимовым». Популярный певец обещает гостям вечера «эксклюзивный специальный концерт». «Приходите насладиться яркой творческой индивидуальностью артиста, вдоволь попеть и потанцевать под лучшие песни и золотые хиты от любимого артиста»,— гласит афиша мероприятия.

25 декабря в «Огнях Уфы» Concord Orchestra представит программу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса». В новогоднем шоу прозвучат вальс «Жизнь артиста», Русский Марш, полька «В павловском лесу», вальс «Деревенские ласточки из Австрии», «Персидский марш», «Императорский вальс», полька «Праздник огня», Вальс «Калиостро», вальс «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае» и, конечно же, «Сказки Венского леса». Истинным украшением новогоднего шоу станет выступление танцоров — призеров России по бальным танцам.

26 декабря в Башкирском государственном театре оперы и балета — концерт органной музыки. В программу вечера войдут рождественские хоралы, органные сочинения Баха, произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига Ван Бетховена, Франца Шуберта, Камиля Сен-Санса, Георга Фридриха Генделя, Джованни Баттиста Перголези, Томмазо Джордани, Отторино Респиги, Джулио Каччини, Кристофа Виллибальда Глюка, Петра Чайковского и Микаэла Таривердиева. За органом — заслуженная артистка Республики Башкортостан Эльвира Хайрутдинова.

Спектакли

В ближайшую неделю театры Уфы ждут маленьких зрителей и их родителей.

22 декабря в Молодежном театре спектакль «Зимняя небылица». Новогодняя музыкальная сказка рассказывает о детстве, молодости и зрелых годах самого Деда Мороза. Зрителей ждет история появления новогоднего праздника, волшебного мешка, посоха и даже внучки Дедушки Мороза — Снегурочки. Ведь хочется узнать, как же Дед Мороз получил свой чудесный мешок и волшебный посох? В ролях: Эвелина Завричко, Ольга Мусина, Элина Гусева, Людмила Воротникова, Влад Нурисламов, Дмитрий Гусев, Загир Яруллин, Александра Комарова, Лада Николаева, Асхат Накиев.

«Снежная королева» выйдет на сцену Русского драматического театра 22 декабря. Такая знакомая и любимая история маленькой Герды, которая отважно и самозабвенно отправляется на поиски Кая и которую не страшит могущество Снежной королевы, зазвучит на сцене театра чистыми, пронзительными голосами. Появятся в этой истории заботливая Бабушка, умный кот Ганс — верный спутник девочки, страшные разбойники. Увлекая зрителей в царство сказки, где много музыки, света, приключений, спектакль этот непременно заставит задуматься над тем, что же может растопить лед, победить черствость людских сердец. В ролях: Анна Бурмистрова, Татьяна Григорьева, Вячеслав Виноградов, Александр Степанов, Ольга Лукьянова и другие.

23 декабря в Молодежном театре можно будет увидеть «Новогодние приключения Длинноуха». Маленький и очень робкий зайчик по имени Длинноух боится всего. Но однажды под Новый год он решает в одиночку пойти в лес, чтобы наконец обрести смелость и отвагу. На пути к неизведанным приключениям он встречает много друзей, спасает от беды зверей, вместе с ними справляется с различными трудностями и преградами. Длинноухому удается обрести истинную храбрость, а вместе с этим он приобретает удивительное чувство крепкой дружбы, которое может спасти и сохранить этот мир. В ролях: Дания Губайдуллина, Динислам Сафин, Гузель Аюпова, Аида Кулбаева и другие.

«Дюймовочка и принц» предстанут перед зрителями Русского драмтеатра 24 декабря. Дюймовочка — не беззащитная девочка из цветка. Это героиня, готовая мужественно идти навстречу своему счастью! Здесь появится смелый и обаятельный Принц Кристиан, нежная и сильная Ласточка Лилу, стильная и коварная озерная принцесса Ирис, обворожительный майский жук Алонзо, саркастичный, но добрый Рак-отшельник Кус-кус, гламурный мохнатый шмель Валентино, эксцентричная госпожа Пупа, мажорный жабеныш Мадди. В ролях: Айгуль Шакирова, Анна Бурмистрова, Александрина Баландина, Татьяна Григорьева и другие.

«Похищение девушки» не удастся избежать 25 декабря в Башкирском драматическом театре. В башкирском селе любимый праздник — сабантуй. Молодежь затеяла игры, песни и пляски, старики вспоминают молодость. Старик Ажмагул односельчанам красочно и вполуправду описывает, как он в молодости на вороном коне лихо похитил свою старушку. Главные герои — участники любовного треугольника. Красавица Ямиля не отдает явного предпочтения ни одному из двух кавалеров — ни пожарному Мухаметше, ни трактористу Кутлуахмету. Кутлуахмет решается на отчаянный шаг — похитить любимую девушку. Сказал — сделал. Но оценит ли такой поступок Ямиля? В ролях: Эльвира Юнусова, Хаким Муртазин, Урал Аминов, Артур Кунакбаев, Айнур Ситдиков и другие.

Спорт

20 декабря уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится на домашнем льду с казанским «Ак барсом». А 23 и 25 декабря в «Уфа Арене» «юлаевцы» попытаются обыграть хабаровский «Амур».

Любителей баскетбола ждут в спорткомплексе «Динамо». 20 и 21 декабря уфимское «Динамо 2» сыграет со ставропольским «Южным слоном». 23 декабря «Динамо» встретится с «Химками». 24 и 25 декабря «Динамо 2» поборется на паркете за мяч с «Динамо МГТУ». А 26 декабря «Динамо» будет стараться забросить в корзину «Барс РГЭУ».

Кино

Комедия «Елки 12». В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. В ролях: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие.

Комедия «Невероятные приключения Шурика». Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. В ролях: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Ольга Бузова и другие.

Комедия «Снеговик». В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предаёт Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить Вьюгу и вернуть праздник. В ролях: Полина Максимова, Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и другие.

Триллер «Поймать монстра». Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что родители девочки могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, мужчина с чувством вины берется за дело. В ролях: Мадс Миккельсен, Сьют Чжао, Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон и другие.