Мэрия предлагает 5,6 млн рублей за соль для обработки Астрахани ото льда

В Астрахани мэрия ищет поставщика 1,8 тонн соли для обработки улиц ото льда. Лот с начальной ценой в 5,6 млн руб. на ЕИС «Закупки» опубликовало МБУ «Чистый Город». Срок подачи заявок истекает 26 декабря 2025 года.

В описании объекта закупки указано, что поставляемая подрядчиком соль должна быть в виде гранул угловатой формы белого или светло-серого цвета с темно-серыми или коричневыми включениями. Характеристики установлены в связи со спецификой применения — солью будут обрабатывать от гололеда дороги на территории Астрахани. Значения установлены в соответствии с ГОСТом.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен поставить почти 1756 тонн соли в течение десяти дней с момента заключения контракта. Средняя цена за тонну молотой технической соли, как указано в НМЦК, составляет чуть менее 3,2 тыс. руб.

Марина Окорокова