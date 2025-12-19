ЦУМ открыл пункт выдачи заказов премиум-класса в Сочи

5 декабря на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи начал работу новый поп-ап пункт выдачи заказов (ПВЗ) ЦУМа. Пространство площадью 84 кв. м совмещает в себе функции получения онлайн-заказов онлайн-магазина и шоурума с ассортиментом универмага. Гости могут получить сделанные онлайн заказы уже на следующий день, примерить вещи в оборудованных примерочных и воспользоваться консультацией стилистов. Также в пункте доступна опция виртуальной примерки с использованием интерактивного экрана. Новый формат стал частью стратегии ЦУМа по расширению регионального присутствия розничной сети.

