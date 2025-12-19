Число преступлений в Калининградской области с начала года сократилось на 13,6%

С января по ноябрь на территории Калининградской области зафиксировали 10186 преступлений. Это на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном органе представили статистику по преступности за 11 месяцев. Жертвами телефонных мошенников стали 1854 человека, они потеряли свыше 1,1 млрд рублей.

Количество краж сократилось на 26,2% и достигло 2951. Квартирных краж стало меньше на 41,9% (51), преступлений с банковскими счетами — на 41,3% (368).

В то же время увеличилось число вымогательств (+12%), хулиганств (+10%), а также преступлений в сфере безопасности дорожного движения (+7,3%). В общественных местах стали на 11,5% реже совершать преступления.

Татьяна Титаева