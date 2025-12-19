Путин: президентская форма правления в России сегодня обоснована
Президентская форма правления в России сегодня обоснована, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».
Президент России Владимир Путин (слева)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Так президент ответил на вопрос корреспондента BBC о будущем страны. «Вся власть в ваших руках, значит, и будущее тоже»,— заявил журналист.
«Да, конечно, у президента России большие полномочия,— ответил Владимир Путин.— Но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной».
Глава государства также подчеркнул, что большая часть подписываемых им законов инициируется Госдумой или Советом федерации.