Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: президентская форма правления в России сегодня обоснована

Президентская форма правления в России сегодня обоснована, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».

Президент России Владимир Путин (слева)

Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так президент ответил на вопрос корреспондента BBC о будущем страны. «Вся власть в ваших руках, значит, и будущее тоже»,— заявил журналист.

«Да, конечно, у президента России большие полномочия,— ответил Владимир Путин.— Но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной».

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги третьего часа пресс-конференции: поддержка семей с детьми, отношения с ЕС, Донбасс

Читать далее

Глава государства также подчеркнул, что большая часть подписываемых им законов инициируется Госдумой или Советом федерации.

Степан Мельчаков

Новости компаний Все