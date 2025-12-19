Путин: президентская форма правления в России сегодня обоснована

Президентская форма правления в России сегодня обоснована, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так президент ответил на вопрос корреспондента BBC о будущем страны. «Вся власть в ваших руках, значит, и будущее тоже»,— заявил журналист.

«Да, конечно, у президента России большие полномочия,— ответил Владимир Путин.— Но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной».

Глава государства также подчеркнул, что большая часть подписываемых им законов инициируется Госдумой или Советом федерации.

Степан Мельчаков